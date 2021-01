Whisky před sto lety? Asi byste ji vyplivli, říká barman Pavel Šíma

10:30

Když sejdete po dřevěných schodech starých více než 300 let do sklepení s gotickými klenbami, ocitnete se v 30. letech minulého století v Americe. Přitom se nacházíte v baru Black Angel’s v Praze, který řadu let patří mezi nejlepší koktejlové podniky na světě. Barman Pavel Šíma tu šéfuje od roku 2010, kdy byl bar otevřen.