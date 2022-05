Argentinský bar se pyšní čtyřmi tisíci whisky. Uchází se o světový rekord

Každá z lahví v muzeu v argentinské metropoli má svou historii, některé majitel koupil na cestách, některé v aukcích, jiné dostal jako dárek. Sbírka zahrnuje většinou whisky skotské, má ale například i japonské či tasmánské.

Za svou nejcennější považuje majitel whisky Royal Salute 62 Gun. „Dostal jsem ji od královny Alžběty II. na oslavě jejích narozenin v roce 2010,“ řekl Argentinec Miguel Angel Reigosa.

Muzeum whisky v Buenos Aires ale nejsou jen vitríny s vzácnými druhy tohoto destilátu. V přízemí je obchod, kde si návštěvníci mohou koupit lahev svého oblíbeného alkoholického nápoje. V prvním patře se koná degustace nejlepších značek. Vlastní muzeum je až ve druhém patře.

Na oslavy znovuotevření podniku by měli přijet i zástupci Guinnessovy knihy rekordů. Čtyři tisíce různých značek whisky jsou totiž zřejmě světový rekord.

Podle deníku Clarín má zatím nejvíce whisky v nabídce Skot Derek Mather, a to 3 354. V Guinnessově knize rekordů je však jako bar s největší nabídkou whisky zapsán už tři roky The Whiskey House z amerického San Diega, který měl v době zápisu 2 467 různých whisky.

Za sbírku Reigosovi nabízeli miliony dolarů, on to ale odmítl, protože whisky je jeho život. „Whisky mi hodně dala, otevřela mi dveře do všech stran. Díky ní jsem například poznal lidi, které mě nikdy nenapadlo, že potkám. Řada z nich jsou mí přátelé, například (herec) Viggo Mortensen, s nímž máme pro whisky stejnou vášeň,“ řekl argentinský podnikatel.