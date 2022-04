Robotickým nosem proti padělané whisky. Umělý degustátor ji vyčenichá

Nejprve podotkněme, že podvádění s whisky zažívá speciálně ve Spojených státech rozmach. Ilustrativní příklad přináší list The New York Times. Na etiketě měl nadepsáno Col. E.H. Taylor Four Grain a luxusní obchod Acker na Manhattanu ho nabízel zhruba za tisíc dolarů. Byl neochvějně přesvědčený, že neprodává padělek, ale nápoj z top třídy.

Když si však lahev koupila produkce televizního pořadu Inside Edition a doručila ji lihovaru Buffalo Trace k chemické analýze, pravda se vyjevila. Lahev byla plná levné whisky. Kdosi ji prodal, až se dostala jako součást soukromé sbírky do manhattanského obchodu.

Problém padělaných prodejů zasáhl po sektoru drahého vína a jednosladových, single-malt whisky též kategorii americké whisky, shrnuje list. A dodává, že whisky je rájem podvodníků, protože byznys s ní je poznamenaný vysokou poptávkou a nízkou nabídkou. A onu nerovnováhu pandemie, která přinesla zvýšenou spotřebu alkoholu, jen zvýraznila.

Vynález Technologické univerzity v Sydney, který popisuje práce vydaná v magazínu IEEE Sensors, by mohl pomoci trh vyčistit.

Nos na vaší straně

Studie dokládá, že zařízení, jež dostalo název NOS.E, vykazuje velmi nadějné výsledky. Během méně než pěti minut dokázal prototyp při pokusu identifikovat rozdíly mezi šesti nápoji z produkce Johnnie Walker, Ardberg, Chivas Regal a Macallan. Oblast určil správně ve sto procentech, název značky v 96,15 procenta a styl whisky v 92,31 procenta, shrnuje magazín The Smithsonian.

Robotický nos napodobuje lidský čichový systém, pro detekci vůně ve vzorcích používá osm senzorů, dodává server The Drink Business. Čidla produkují podle odlišných molekul vůně konkrétní whisky signál, jehož data následně přístroj analyzuje s pomocí algoritmu strojového učení.

Výsledky, k nimž při pokusu prototyp NOS.E dospěl, přitom vědci prověřili dvěma způsoby, které představují nejvyšší dostupnou vědeckou metodu, dvourozměrnou plynovou chromatografií a hmotnostní spektrometrií doby letu. Obě metody je potvrdily. Robotický degustátor však má oproti nim velkou přednost. Zatímco obě metody jsou náročné, vyžadují časově zdlouhavé chemické testy prováděné profesionály v přísných laboratorních podmínkách, „umělý nos“ pracuje rychle a relativně levně.

Pán je znalec. Robotický „nos“ NOS.E světu whisky rozumí, prokázal to.

NOS.E však nabízí výhody i oproti lidským degustátorům. Ti se totiž mohou plést, nebo mohou být dokonce nastrčení, uplacení. „Mít tedy k dispozici rychlé, uživatelsky jednoduché zhodnocení whisky v reálném čase, pro určení kvality a odhalení znehodnocení nebo podvádění, může být velmi prospěšné jak pro prodejce, tak kupce luxusních a drahých produktů,“ uvádí v tiskové zprávě ke své práci autorský tým.

Zatímco je totiž rozsah padělatelského problému v sektoru drahých nápojů těžké přesně kvantifikovat, odhady jsou alarmující. Podle studie z roku 2018 je padělaná zhruba třetina údajných raritních skotských whisky.

„Chytrý nos“ by však nemusel zůstat pouze u využití v sektoru whisky, sloužit by mohl i pro kategorii drahých vín, koňaků a parfémů, protože i onen trh je ohrožován padělky, dodává server Technology Networks. Čichací degustátor však není jediným konkurentem lidských, již loni představila firma Eluceda detektor, který umí identifikovat různé whisky podle jejich unikátní elektrochemické „chuti“.