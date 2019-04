Pro obyvatele Letné jsou osobnostmi barmani i pokladní, ukázal výzkum

Experiment zmapování komunit vzešel z nakladatelství Yinachi, které mezi obyvateli Letné uskutečnilo v rámci projektu Jedna Čtvrť - Letná sociologický výzkum.

Ten se uskutečnil formou dotazníků, které mohli lidé vyplnit na ulici, online nebo jim přišel rovnou do schránek.

„Dotazník byl rozdělený na dvě části. V první obyvatelé čtvrti uváděli místa, kde se na Letné potkávají se svými známými, kamarády a s lidmi, se kterými se aspoň ze známosti zdraví. V druhé části respondenti uváděli jménem nebo popisem, kdo je na daném místě známou tváří, koho v daném místě zná celá komunita,“ popsal garant projektu Jedna Čtvrť a sociolog Jan Schmid.

Z výzkumu vzejde fotografická kniha s 250 portréty místních obyvatel, které budou doplněny o rozhovory. Všechny tyto osobnosti jsou nějakým způsobem důležité pro své okolí nebo místní sousedské komunity.

Výzkum ukázal, že pro komunity není důležitý společenský status. Proto jsou mezi vybranými osobnostmi typicky barmani, majitelé podniků, pokladní či výrazné panoptikální postavy.

Podle jednoho z autorů stála za nápadem zvědavost a snaha poznat své sousedy.

“Prvotní nápad vznikl, když jsem vyrazil na snídani do nedalekého Bistra 8. Cestou jsem potkal několik známých tváří a najednou zjistím, že mám na sobě bačkory. Nikoho to nezarazilo, já se usmál a došlo mi, že vlastně žiju na takové malé vesnici. Nad snídaní už jsem přemýšlel, co je to vlastně za lidi, jaké mají osudy, co dělají,“ řekl Robert Peňažka z nakladatelství Yinachi.

Autoři projektu počítají s tím, že na nápad navážou i na jiných místech. Zatím ale neví, zda to bude v jiné části Prahy, nebo na jiném místě v Česku.