Zasvěťte leden masturbaci, vyhnete se depresi, radí sexuoložka

Je to nejmizernější doba, píše list New York Post s odkazem na rozličné studie. Lednové deprese jsou reálné, souhlasí například i server Business Insider.

A cituje důvody, pro něž bývá leden obtížnou dobou podle soudu terapeutky Rosemary Swordové: Musíme se vrátit do práce, po sváteční náladě se vše vrací do normálu. Přátelé a rodinní příslušníci, které vídáte pouze o svátcích, jsou pryč. Musíte se smířit s tím, že jste nestihli vše, co jste chtěli. Začíná se už vyjevovat, že ne všechna předsevzetí zvládnete dodržet. Přemíra jídla a pití vám neprospěla. Dny jsou pořád krátké, je zima, do jara je pořád daleko, i když ho už chcete mnohem víc, než jste po něm toužili v prosinci.

Důvodů je spousta. Společným jmenovatelem mnoha z nich je, že zvlášť citlivě, možná dokonce zveličeně, vnímáme rozdíl mezi tím, jaké bychom chtěli věci mít, a tím, jaké jsou ve skutečnosti, shrnuje na blogu Oxford Open Learning psycholog a odborník na poruchy nálady Ed Watkins.

A právě proto přichází sexuoložka Cooperová se svým doporučením.

Potěšení na vaší straně

Masturbace jednou denně podle ní přináší výrazné duševní benefity. Upřít pozornost ke svému tělu se speciálně ve chvíli, kdy duši přepadá špatná nálada, vyplatí. „Jde o to strávit něco času tím, že se budete věnovat sami sobě,“ líčí v New York Post.

Mnohé studie s ní souhlasí, sebeuspokojování přináší uvolnění, odreagování, snižuje stres, produkuje lepší náladu. Například výzkum, byť byl provedený ve spolupráci s výrobcem masturbačních pomůcek plusOne, zjistil, že autoerotika snižuje úzkost, nervozitu, depresi, pocity beznaděje, bezútěšnosti.

Masturbace jako lék. Podporuje imunitu, zlepšuje průchod krve Není to jen sex s někým, koho opravdu milujete, řečeno slovy Woodyho Allena. Je to též vaše pomocná zdravotní síla. Masturbace dokáže podporovat imunitu, zbavuje stresu, zlepšuje náladu, spánek i průchodnost cév.

A přizvukují i početná osobní svědectví. „Poté, co u mě selhaly prášky a terapie, jsem zjistila, že štěstí máme často ve vlastních rukách. V mém případu tedy prstech,“ přiznala například magazínu Vice žena ukrytá pod jménem Aishwarya a upřesnila: „Masturbuju, kdykoli cítím depresi nebo úzkost.“

Sexuoložka přitom nezastírá, že jakkoli masturbace naší náladě pomůže, samo mrzuté rozpoložení chuť na lék v podobě autoerotiky naopak nepodpoří.

Pomoci si však můžeme triky. Cooperová zmiňuje erotické hračky, pornografii, speciálně v jejím audio vydání. A též propojení meditace všímavosti a tělesných dotyků. „Uveďte se do relaxovaného stavu a všímejte si pocitů, vjemů, které se ve vašem těle odehrávají,“ líčí. Dodává přitom, že masturbace rozhodně nemusí nutně znamenat orgasmus a spurtování za ním. Jejím cílem může být nalezení pro nás dosud neznámých erotogenních míst, ponoření se do tělesných pocitů.

Listopad versus leden

Sexuoložka Cooperová se mediálně připomněla již v případě jiné výzvy, docela opačné, a pro jiný měsíc. Ozvala se při kampani NNN, No Nut November, která s pomocí slangové fráze vyzývá k listopadu bez ejakulace. Je to vlastně sexuoložčina lednová výzva se stejnými aspiracemi, ale s opačným znaménkem.

Kampaň je spojená s proti-masturbační mužskou komunitou NoFap, která se odkazuje například na psychologa Jordana Petersona, která však též podle mnohých šetření prorostla s takzvanou „alternativní“, krajní pravicí, konspirátory a stoupenci bílé nadvlády. Propagátoři listopadovou kampaň obhajují tím, že jim abstinence od ejakulace naděluje „nadlidské schopnosti“, jejich příklady poté bývají zdrojem posměchu mnoha médií.

Například list Independent tak s gustem a potěšením citoval několik svědectví o tom, jak má anti-ejakulační listopad pomáhat mužskému duševnímu zdraví a kondici. Jeden z praktikujících ejakulačních abstinentů popisoval, jak se jeho úzkost umenšila na minimum, zatímco „hladina energie“ „stoupla k oblakům“.

„Před třemi týdny jsem si nedovedl ani představit, jak nadlidským se stanu, byl jsem měkký, poddajný, stydlivý, úzkostný, neschopný udržet oční kontakt,“ líčil a chválil si, jak díky abstinenci dokáže, vskutku nadlidsky, „zachovávat oční kontakt s kolegy i kolegyněmi v práci delší dobu“.

Další popisoval, jak se jeho sexuální energie transformovala v chlapáckou drsnost. „Doslova cítím, jak mi proudí tělem. Opravdu ji cítím jako super-moc. Nepřeháním,“ jásá další.

Cooperová tehdy proti vychvalování ejakulační abstinence vystoupila. „Abstinovat od toho, co má pro naše životy takový přínos, emočně, psychicky, dokonce sociálně, nám obecně nijak nepomůže,“ uvedla. A upřesnila, že masturbace a sexuální stimulace „dokáže produkovat spoustu hormonů se zdravotními benefity, které mohou zlepšit spánkové vzorce a návyky, snížit úzkost a příznaky deprese“.

Proto pro listopad ejakulační abstinenci nedoporučovala, teď by z totožných důvodů masturbaci ráda naordinovala speciálně pro často posmutnělý leden.