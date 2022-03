Pořiďte si psa, zajistí vám fyzické i mentální zdraví ve stáří

Vnese vám do života přátelství a radost, ale nejen to. Také návyky. Prospěšné rituály. Venčení, vycházky, výlety, pohyb. A to se promítne do lepší kondice ve stáří. Intuitivní úsudek potvrdila zcela exaktní studie z Japonska. Americký výzkum poté naznačuje, že zvířecí společnost udržuje v kondici i lidský mozek.