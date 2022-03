Jak si užít porno zdravě? Vestoje a vnímat tělo

Rovnou přiznejme, že není tak docela tradičním odborníkem na sex. Vytvořil koncept Sexological Bodywork, kromě toho řadu dalších programů a institucí, trochu extrovertně dlouhou řadu s až příliš exoticky vyzývavými názvy: vyvinul taoistickou erotickou masáž, založil školu pro rozšíření erotického potenciálu, vynalezl orgasmickou jógu, neotaoistickou masáž lingamu.

A vždy měl obdobně nekonvenční spolupracovníky. Spolu s jinou velmi nepřehlédnutelnou postavou, někdejší pornoherečkou, pornoproducentkou, sexuální agitátorkou s doktorským diplomem v oboru lidské sexuality Annie Sprinkle měl vymyslet specifický druh masáže vulvy. Jeden ze svých institutů vedl s propagátorem análního sexu Chesterem Mainardem, jehož v jistých kruzích proslavil citát „Otevři svou zadnici a své srdce, tvoje mysl bude následovat.“

Jeho řemeslem je umění dotýkat se a prožívat erotické potěšení. A svým klientům a klientkám nezapovídá ani porno. Jen je třeba vědět, jak si ho užít, místo toho, aby ono, respektive jeho výrobci použili vás, říká vlastně. A doporučuje dvě docela prosté metody.

Postavte se, hýbejte se, vnímejte se

„Zdravé sledování porna začíná s velmi jednoduchým, ale zásadním návykem. Když se díváte na porno, postavte se a hýbejte se. Nebuďte gaučoví povaleči,“ instruuje Kramer. A doporučuje, aby se k tomu uživatelé porna sami přiměli tím, že si monitor jednoduše umístí výš. Jiná poloha než vsedě nebo vleže je podstatná, vysvětluje, pobídne totiž diváka, aby dopřál tělu volnost. „Pouhá změna polohy těla vám dovolí snáz se pohybovat,“ líčí Kramer.

Jeho spolupracovnice Carol Queenová souhlasí. Vztyčená pozice poskytne víc pánevní mobility, možnost pánví kroužit, pohybovat s ní ze strany na stranu, dopředu a dozadu. Vysvětluje, že to není bezúčelné cvičení. „Ony pohyby bychom si samozřejmě mohli dopřávat například i vleže, ovšem neděláme to. A tyto pohyby mohou přitom být dobrým doplňkem, jak zapojit naše svalstvo a podpořit krevní oběh, a to má vliv na vzrušení,“ popisuje.

Magazín Mel přidává doporučení od zakladatelky platformy OnlyFans Valentiny Bellucci, která prý nejprve začala sledovat porno vestoje kvůli komfortu v těhotenství, poté však u toho zůstala kvůli míře vzrušení. „Překvapilo mě, jak je masturbace v této pozici jiná, odlišná. Pohybovat se mi umožnilo odpoutat se od porna a zaměřit se na potěšení a vzrušení,“ popisuje Bellucci.

A právě o to jde. „Pouhý návyk stát a hýbat se vám pomůže změnit způsob, jak masturbujete,“ vysvětluje Kramer. Uživatel porna se vlastní aktivitou vymaní z pozice pouhého konzumenta, diváka, přihlížejícího, který žije tím, co se odehrává na monitoru. Začne si víc všímat vlastních pohybů, vlastního těla, vlastních prožitků, vjemů, pocitů. Vlastního vzrušení, rozkoše. „Stát a hýbat se vám dovolí opustit vlastní hlavu, která vězí jako by uvnitř monitoru, uvnitř sledované porno scény. Porno budete vnímat samozřejmě dál, ale mnohem spíš jako pouhou inspiraci pro to, aby si vaše tělo dopřálo rozkoš,“ doplňuje Queenová.