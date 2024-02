Erekce pro zdraví. Mohou být prevencí, tréninkem, chválí je studie

Finální závěr švédské studie je sice trochu spekulativní, podle jejího vedoucího autora však opodstatněný. A nadějný.

„Zajímalo vás někdy, jak vlastně erekce funguje, ale neodvážili jste se zeptat?“ píše vedoucí autor studie Christian Göritz z institutu Karolinska pro server The Conversation. Čtenářům to objasňuje přirovnáním. Představte si houbu, ve tvaru pohlavního údu. Nalijte na ni vodu. Co potom? Houba se zvětší. To je erekce. Voda hraje roli krve, která do penisu putuje.

Houba se v případě penisu latinsky jmenuje corpora cavernosa, česky topořivá tělesa. Erekce závisí na přítoku krve do „houby“, a ten regulují, stejně jako následnou pevnost, buňky hladkého svalstva. V penisu najdeme i fibroblasty, jsou dokonce jeho nejpočetnějšími buňkami, navzdory tomu jsou překvapivě jen málo probádané.

Proto se je Göritzův tým rozhodl prozkoumat, svá zjištění shrnul ve studii v magazínu Science. Mohla by nést podtitul „o myších a lidech“, protože výzkum kolektiv prováděl právě na myších. A hned předesílá, že jakkoli myši nejsou lidé, neznamená to, že by jejich závěry nemohly být pro mužský penis a mužskou erekci podnětné. „Myší a lidský penis není, dáme-li stranou velikost, nepodobný,“ zdůrazňuje podle portálu US News švédský tým.

„Ohledně anatomie, buněčné struktury a tak dále je erektilní mechanismus velmi obdobný u všech savců,“ připomíná Christian Göritz. Zjištění jeho studie se proto podle jeho mínění může týkat i lidské erekce – a především může napovědět, jak si ji udržet efektivní.