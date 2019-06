Zlepšete si erekci, cvičit ji můžete i při čekání na zastávce

Cvičení: jednodušší to být nemůže Svaly pánevního dna rozpoznáte snadno, stačí úmyslně zastavit proud moči. Abyste močení přerušili, aktivujete právě dotyčné svaly, prozrazuje server HealthLine. Procvičíte je tak, že je budete zatínat, na výběr přitom máte ze dvou možností. V první verzi svaly zatnete velmi pomalu, postupně, budete držet v tenzi po deset sekund – a poté svaly opět pomalu uvolníte a dopřejete si desetisekundovou pauzu, abyste cvik provedli desetkrát za sebou, popisuje server kegel8.co.uk. V druhé variantě svaly zatnete naopak co nejrychleji, po deseti sekundách najednou uvolníte, po desetisekundové přestávce devětkrát opakujete. Server doporučuje tři až šest opakování denně. Vyzkoušet můžete polohu vestoje, vsedě nebo vleže s pokrčenými koleny. Chris Myer však upozorňuje, že potřebná frekvence cvičení se liší muž od muže. Doporučuje proto konzultaci s fyzioterapeutem, který se na pánevní dno zaměřuje. A zdůrazňuje, že jak erektilní dysfunkce, tak předčasná ejakulace mohou být signálem, který upozorňuje na jiné zdravotní problémy, prvním krokem by tak měla být návštěva lékaře.