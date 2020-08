Nízké libido a zakřivený penis. Studie líčí sexuální stesky mužů

Výzkum shrnutý v magazínu International Journal of Impotence Research začal v roce 2009 a trval deset let, vědci při něm měli k ruce více než 3 200 mužů, kteří navštívili kliniku sexuálního zdraví milánské nemocnice San Raffaele. Autoři studie přitom zdůrazňují, že jejich zjištění nevypovídají nic o tom, jak se změnila četnost různých sexuálních obtíží. Jejich data popisují, s čím se muži na lékaře kliniky obracejí.

„Naše údaje nenaznačují jakékoli změny ve výskytu potíží. Ukazují, proč se muži na kliniku dostavili. Co je trápilo,“ vysvětluje serveru News-Medical vedoucí výzkumu Paolo Capogrosso. A dodává: „Během desetiletého období jsme byli svědkem skutečné změny ohledně toho, jaké strasti muže k lékařům přivedly.“

Jiné potíže a mladší muži

Poznatky jeho týmu ukazují, že počet pacientů, které do ordinace přivedly poruchy erekce, stoupal od roku 2009 do roku 2013, poté však nastoupil klesající trend. „Erektilní dysfunkce pořád zůstává hlavním důvodem pro návštěvu kliniky, číslo však pokleslo,“ uvádí Capogrosso. Podobně se snížil počet mužů, kteří přišli žádat o vyřešení potíží s předčasnou ejakulací, tvrdí studie, která je podle tiskové zprávy na serveru EurekAlert! první svého druhu.

Během zkoumaných deseti let se naopak vynořily jiné obtíže. Zatímco kvůli nízké sexuální touze a Peyronieho chorobě, tedy bolestivému zakřivení penisu, v roce 2009 navštěvovalo ordinace odborníků jen málo pánů, postupem času jejich počty rostly. V roce 2019 přišlo na kliniku kvůli nízkému libidu o 32 procent mužů víc než v roce 2009, s Peyronieho nemocí o 30 procent víc.

A klesl průměrný věk pacientů, kteří přišli poprvé. Významně, z jednašedesáti let na třiapadesát. „To může odkazovat na generační změny, jde-li o postoj k sexuálním potížím,“ cituje Capogrossa server International Business Times.



Obecný trend?

Jak datům rozumět? Znamená snad pokles pacientů s erektilní dysfunkcí a předčasnou ejakulací, že by četnost oněch poruch klesala nebo že by nad nimi muži častěji mávali rukou, případně na jejich léčbu neměli čas? Podle profesora urologie Mikkela Fodeho z Kodaňské univerzity, který výsledky studie komentoval, za tím stojí spíše medicínský pokrok. „Praktičtí lékaři jsou s oněmi poruchami obeznámenější a pacienti již nejsou odkazováni do specializovaných center,“ cituje jej server UroToday.

Do zaznamenaných změn se promítla i otevřenost, s níž se o mužských sexuálních potížích veřejně debatuje. „Pokles věku pacientů a nárůst Peyronieho choroby a nízké sexuální touhy by mohl indikovat, že jak muži, tak jejich partnerky se stávají mnohem vnímavější k vyladění svých sexuálních životů,“ soudí Fode.

Capogrosso s ním souhlasí. „Muži nyní akceptují, že mnohé sexuální problémy lze léčit. Že to nemusí být téma, o němž by se mělo mlčet,“ líčí a dodává: „Ony změny pravděpodobně odrážejí dostupnost léčby. S tím, jak se terapie mnohých sexuálních potíží stala za poslední roky dostupnou, muži nemusejí tiše trpět v ústraní.“

Autoři studie i Fode se shodují v tom, že na místě je prozkoumat, zda jsou zjištění italské práce obecným trendem, zda platí i jinde ve světě. Capogrosso soudí, že to tak může být. „Zdá se, že o potížích, jako je Peyronieho choroba, obecné povědomí roste. Víme, že je tomu tak ve Spojených státech i jinde. Proto to může být obecný trend,“ tvrdí.