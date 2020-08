Prevencí proti impotenci: pomoci může přerušovaný půst a vitamin D

Přerušovaný půst spočívá v pravidelném, regulovaném střídání fází, kdy jíme, a kdy si konzumaci potravy naopak upíráme. Jeho nejběžnější varianty se označují podle časového poměru obou cyklů. Verze 5:2 znamená, že bez restrikcí jíte po pět dnů v týdnu, zatímco dva zbylé dny se jídla buď docela vzdáváte, nebo svůj příjem omezíte na 500 až 600 kalorií denně.

Verze 16:8 naznačuje, že okno pro jídlo je vymezeno osmi hodinami za den, zatímco zbývajících šestnáct tvoří jen pití vody a nekalorických nápojů, jako je káva nebo zelený čaj. Zatímco tato metoda je doporučována spíše mužům, ženy mohou sáhnout po upravené alternativě 14:10.

Autoři studie vydané v magazínu Urology si vzali k ruce téměř tři stovky urologických pacientů, u 41 procent byla primárním důvodem jejich návštěv ordinace právě erektilní dysfunkce. Vědci se nezaměřili pouze na souvislost mezi onou diagnózou a přerušovaným půstem praktikovaným ve stylu 5:2 zhruba 28 procenty respondentů. Analyzovali i pacienty, kteří vyznávali některou z diet, jako je konzumace organických potravin, na tu sázelo 39 procent, low carb/keto, vegetariánství/peskatariánství, whole food, které byly zastoupeny méně. Naopak 65 procent pánů žádnou z diet nepěstovalo.

Prospěšný půst

Autory výzkumu zajímalo, jak se jejich stravovací návyky vztahují ke kondici jejich erekce. A výsledky ukázaly, že menší problémy s erekcí vykazovali ti muži, kteří se drželi přerušovaného půstu a organické stravy. Svou práci označují za první, která na oba stravovací styly jako na ochranu před erektilní dysfunkcí poukázala.

Magazín HealtFitnessMag.org však doplňuje, že své předchůdce jejich zkoumání má. Zlepšení erektilní funkce, ale též pokles abnormálního růstu prostaty, díky přerušovanému půstu podle nich prokázaly jak testy na zvířatech, tak velmi počáteční a předběžné pokusy s lidskými účastníky. A naznačují, jakým mechanismem by přerušovaný půst mohl vlastně pomáhat – za pozitivním efektem se může skrývat pokles zánětlivosti, pokles produkce krevního cukru, nárůst produkce kmenových buněk, které regenerují a posilují imunitní systém, pokles inzulinové reakce. To vše by měl tělu přerušovaný půst dopřávat.

Obdobným směrem se ostatně dívají i autoři studie z Kalifornské univerzity v Irvine. „Doložilo se, že přerušovaný půst zlepšuje kontrolu a regulaci krevního cukru, který je rizikovým faktorem pro cukrovku druhého typu, a ta je zase obvyklou příčinou erektilních problémů. A půst též může nakopnout testosteron,“ cituje je server MailOnlilne.

Erektilních potíží si všímá i další z aktuálních studií. Ta jako rizikový faktor pro impotenci identifikovala nízké hladiny vitaminu D. Po dobu dvanácti měsíců od roku 2018 sledovala 130 mužů, které erektilní dysfunkce trápila, rozčlenila je do tří skupin, s vážnou erektilní poruchou, se středně silnou a s mírnou.

Její závěry seznaly, že nízké hladiny vitaminu D, přesněji 25-hydroxivitamin D, jsou jedním z rizikových faktorů pro vývoj erektilních potíží, soudí tedy, že by se pánům, kteří jmi trpí, mohla aplikovat terapie vitaminem D.