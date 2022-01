Jak zhubnout. Největším nepřítelem diety je alkohol, říká fitness trenér

Jak se kluk z Trutnova dostal do Kalifornie? Proč si vozí svou posilovnu v kufru auta? Jaké zdravé potraviny doporučuje? Kolik si v USA vydělá a proč už by se nechtěl vrátit do Česka?

Máte i v USA tzv. ledňáčky, tedy lidi, kteří po Novém roce naběhnou do posilovny s touhou zhubnout?

Samozřejmě, každý leden je to stejné. Posilovny jsou plné, osobní trenéři se můžou přetrhnout a během února je to zpět v normálu. Problém je, že lidé chtějí výsledky strašně rychle. Týden drží dietu, pak se přejedí a ztratí motivaci.