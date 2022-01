Ledový muž Vencl o fenoménu dneška: Otužování pomáhá hubnutí i sexu

Otužování je teď fenomén. Jak mu pomohla éra covidová?

Spousta lidí vzala v těchto dnech svůj život nebo zdraví do svých rukou. Přemýšleli, jestli začít, nebo ne, nemohli se rozhoupat. Nemyslím si, že by teď bylo míň blbců, těch je pořád stejně. Ale těm, co nevěděli, tahle doba pomohla k tomu, aby se dorozhoupali a šli do vody.

Chtějí se podle vás lidé víc starat o své tělo?

Věřím, že ano. Jako tělocvikář jsem se vždycky snažil, aby děti měly lásku k pohybu. Taky jsem jim říkal, jak se mají stravovat, co jim pomůže, aby byly zdravější. I svým stylem života chci dávat příklad. Jedna z mála činností, které mi dělají radost, je motivovat. Teď za mnou lidé chodí a ptají se mě, jak se mají otužovat, aby to bylo zdravé. A jsem rád, že u toho vydrží.