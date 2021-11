Jsi oficiálně úžasný! Guinness dal razítko na Venclův „ledový“ rekord

„Administrativa kolem zapsání do Guinnessovy knihy rekordů byla poměrně náročná. A to nejen při podávání přihlášky. V červnu jsme museli nahrát znovu videa z mého pokusu, na konci srpna se tajemně ptali, jestli mi byla pod vodou zima, zda jsem byl vyčerpaný, jak mě to bavilo a proč jsem to dělal. Z čehož jsme vyrozuměli, že jsme na dobré cestě,“ líčí český reprezentant ve freedivingu.

A 1. listopadu dostal mail, který jeho zápis potvrdil. „Napsali, že jsem oficiálně úžasný. Já samozřejmě vím, že jsem úžasný, hlavně moje dcerka Natálka mi to říká, teď na to mám konečně kulaté razítko,“ smál se Vencl; slogan Oficiálně úžasný je ochrannou známkou Guinnessovy knihy rekordů. „Neočekával jsem, že z toho budu nadšený, ale nadšený jsem!“

Tepličan pod mrazivou vodou, která měla jeden až dva stupně Celsia, strávil 95 vteřin, uplaval bez centimetru 81 metrů a dosavadního rekordmana Dána Stiga Severinsena překonal o 4,7 metru. Zároveň se jeho výkon stal světovým rekordem freediverské organizace Pure Apnea. V březnu pak Finka Johanna Nordbladová, která je pro Vencla inspirací, zaplavala pod ledem 103 metrů, ovšem s čepicí a závažím, takže jejich rekordy jsou neporovnatelné.

Vystudovaný učitel je nadšeným propagátorem otužování a jeho zdravotních výhod. Sepsal o tom, a také o své cestě k rekordu, knihu Začni TEĎ – průvodce otužováním. Ostatně, teď se mu doma rozbil bojler, takže se koupe ve studené vodě. A choutky na rekordy ho stále neopouštějí.

„Přijde mi jako dobrý nápad, jak dlouho vydržím pod vodou v ledu, tentokrát jen na čas, na jeden nádech. Čili by šlo o statickou apnoi,“ zmínil freediverskou disciplínu. „Mohl bych to uskutečnit už letos, nikdy to nikdy nezkoušel. Tedy já ano, v legraci jsem zadržel dech pod ledem na pět minut. Což je moc hezký výsledek a vlastně neoficiální světový rekord.“

V hlavě má i další šílený kousek, kvůli kterému by však musel vycestovat za české hranice. „Potopit se do padesátimetrové hloubky pod led bez neoprénu. Světový rekord je osmdesát metrů, ale s neoprénem. Musím počkat, až se uvolní restrikce, protože je to náročnější na lokaci. V Lahošti to prostě nepůjde,“ usmívá se oficiální Guinnessův rekordman.