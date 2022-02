Běžec pokoří Everest v Česku, třiatřicetkrát za 30 hodin zdolá Lovoš

„Everest chci pokořit výškovými metry; těch na Lovoš vychází od parkoviště v Bílince 266. Když tedy vrchol zdolám 33,5krát, dá to 8 911 metrů, přičemž nejvyšší hora světa leží 8 849 metrů nad mořem,“ odhalil své propočty Chalupný. „Celkem mě tak čeká přes 174 kilometrů, protože na vrchol a zpátky je to 5,2 kilometru.“

Na trochu bláznivý nápad přišel při novoročním výstupu na Lovoš s manželkou a dětmi.

„Nahoru jel pán, který ležel na elektrickém lehátku. Jeden jeho syn korigoval vozík ovladačem, druhý mu přidržoval hlavu a dýchací masku. Nahoře přizvedli opěrátko a on se kochal výhledem. Vzalo mě to za srdce a řekl jsem si, že musím něco vymyslet, čím pomůžu. Hned mě blesklo hlavou pokořit Everest,“ líčí Chalupný; už dříve na atletickém ovále běžel 50 kilometrů, tedy 125 okruhů, aby podpořil nemocného malého Tomáška. „A měl jsem z toho strašně krásný pocit.“

Teď se spojil s přítelem Davidem Venclem, freediverem, otužilcem a držitelem světového rekordu v plavání pod ledem, který mu doporučil, ať akci Pokoř Everest na Lovoši uspořádá ve prospěch Klubu cystické fibrózy; tahle nevyléčitelná nemoc se projevuje i dechovou nedostatečností.

„Jak se nemůže zdravý člověk nadechnout na vrcholu Everestu, tak lidé s cystickou fibrózou bojují s dechem každý den, zadýchávají se i do schodů. Posledních 300 metrů na Lovoš je strmějších, a kdo je poběží, bude podobně jako nemocní lapat po dechu,“ tuší Chalupný.

Sehnal si osm sponzorů, kteří za každý jeho nastoupaný metr pošlou Klubu cystické fibrózy korunu. Přispět můžou lidé i přímo na účet nebo do zapečetěné kasičky na vrcholu hory.

Akce je dobrovolná a může se jí s Chalupným zúčastnit kdokoli. A nemusí zdolávat jen Everest. Druhou metou je nejvyšší evropská hora Mont Blanc (4 809 metrů), což znamená 18,5x vyběhnout nebo vyjít Lovoš, v součtu to dá 96 km. Třetím cílem je nejvyšší česká hora Sněžka (1 603 metry), k té je potřeba Lovoš zdolat sedmkrát, tedy zvládnout 36,4 km.

„S tímhle nápadem přišel kamarád Martin Štech. A samozřejmě, lidé si tuhle porci můžou zaběhnout u sebe třeba v Olomouci, Ostravě, kdekoli v republice na nějakém kopci. Stačí pak poslat data z aplikace a já z toho udělám výstup.“

Když si Chalupný představuje dřinu, která ho čeká, neděsí se ani náznakem. „Čekám, že to bude krásné. Jak říkal kamarád, takové běžecké porno,“ směje se atlet, který se ve 39 letech cítí ve formě. „Za minulý rok mám naběháno 3,5 tisíce kilometrů. A když už nebudu moct, můžu i jít.“

Vystartuje v sobotu 26. února v šest ráno a splněno chce mít za třicet hodin, tedy v neděli kolem poledne. „Už jsem zkoušel i čtyřiadvacítku, pět hodil jsem při ní spal a zvládl jsem 130 kilometrů. Nemělo by mi to tedy dělat problémy. Jsem rád, že se zúčastní i Miloš Škorpil, to je pro mě nejvíc,“ jmenoval propagátora běhu a ultramaratonce.

Pyšný táta dvou sportujících dětí a mistr v železářství zamlada dělal atletiku, pak se mořil v posilovně, aby měl svaly idol Arnold Schwarzenegger. Nakonec se k běhu vrátil přes extrémní překážkové závody Spartan a Predator race, nejvíc mu učarovaly běhy v přírodě.

„Přidal jsem se do skupiny AK Bílinská (j)elita a zlepšoval si časy. Udělal jsem si tetování běžce na pravém lýtku, jak směřuje k horám. A zachutnal mi terén. Moje úžasná manželka Zuzka mě ve všem podporuje, fandí mi a stará se o mě v průběhu závodů.“

Během samotným je vlastně posedlý. „Kamarádi mi říkají, že jsem v dobrém slova smyslu magor. Rodina mě občas oslovuje Forreste. Když jedeme na návštěvu k rodičům do deset kilometrů vzdálené Bíliny, já radši běžím. Už se nechci tolik honit za časy, spíš si užívat, čistit si hlavu, uklidňovat se, povzbuzovat a někomu pomáhat, to mě baví.“

Až tak, že v Česku vystoupá za den a půl na nejvyšší horu světa.