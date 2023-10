Stávají se z nás kuchaři a chemici, říká barman Jiří „George“ Němec

Devět let strávil v Austrálii, pak čtyři a půl roku v Číně. Při první štaci se učil hlavně on, při druhé předával své zkušenosti Asijcům, zažívajícím zrovna boom koktejlových barů. Barman JIŘÍ NĚMEC (47), který si říká George. V současnosti šíří koktejlovou osvětu v tuzemsku. Pracuje jako konzultant špičkových hotelových barů. Pořádá školy míchání drinků Cocktail Class a takzvané Tour de Bar, exkurze po vyhlášených pražských podnicích. „Snažím se, aby české bary vzala útokem nejen smetánka, ale hlavně střední třída, ta pořád ještě bojuje s některými stereotypy,“ říká. Který koktejl je jeho nejoblíbenější a proč? Co je dnes trendy ve světě? A které chyby ještě pořád my Češi děláme, když si doma mícháme nápoje? | foto: Jan Zátorský, MAFRA