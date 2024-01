Uznávaný barman vymyslel koktejl pro Suchej únor, zvládne ho každý i doma

Jak připravit Sucháč Do sklenice si připravte led.

Všechny suroviny kromě mattoni nalijte do šejkru s ledem a pečlivě protřepejte.

Směs ze šejkru přes sítko přelijte do sklenice s ledem, dolijte perlivou mattoni a promíchejte lžící.

Ozdobte plátkem jablka a jedlým květem, a můžete podávat.