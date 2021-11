Český barman kombinuje chuti, kterým jiní nedají šanci. Oslnil i Ramsayho

Interiér přepychového hotelu Capella v Bangkoku se ani vzdáleně nepodobá koktejlovému baru v Břeclavi. Nezasvěcený člověk by mohl říct, že tato dvě místa spolu nemají vůbec nic společného. To by se ale mýlil, spojuje je totiž William Pravda, barman z Česka patřící mezi špičku ve svém oboru.