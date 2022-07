Vítězný drink běžně na baru? Nedovedu si to představit, říká vicemistr světa

Při národním kole, ze kterého jste vzešel jako reprezentant České republiky ve finále Mattoni Grand Drink, se porotci shodli, že většina účastníků by byla schopná v mezinárodním finále uspět. Nakonec z toho bylo vaše druhé místo. Považujete to za zklamání, nebo za úspěch?

Je to dvousečné. Člověk do soutěže jde s tím, že ji chce vyhrát. Jenomže před finále se událo něco, co způsobilo úpravu drinku oproti národnímu kolu. Holky mi vysypaly do koše mou ozdobu. Takže jsem musel improvizovat. Do finále jsem tedy šel jako na freestyle závody. Že to prostě nějak musím dát, zaimprovizovat. A to dělám nerad. Vždy chodím připravený. Z účasti ve finále jsem tak neměl dobrý pocit. Počítal jsem s tím, že pokud se umístím v první polovině, bude to nejlepší výkon, který jsem si zasloužil.