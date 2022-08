Pivo je byznys. I české se stane unifikovaným žlutým nápojem, říká sládek Budvaru

Budějovický Budvar je čtvrtým největším producentem piva u nás. Z jakých důvodů se pouštíte do experimentů s minipivovary?

Z vlasteneckých důvodů. Celkem 80 procent českého pivovarnického průmyslu je v rukách zahraničního kapitálu, nadnárodních firem, a jejich cílem pochopitelně není rozvoj českého pivovarnictví. My to máme naopak – jako národní pivovar vlastněný Čechy bychom se měli nějak zasadit o to, aby se české pivovarnictví někam posouvalo.