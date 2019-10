Pivní giganti srůstají s lokálními minipivovary. Řemeslníci jim zlepšují image

, aktualizováno

Minipivovarů je v Česku už bezmála pět set, ale stále mají jen 2,5 procenta trhu. Nadnárodní obři by na ně mohli pohlížet pěkně svrchu, jako to dělali před nějakými deseti lety. Ale místo toho jejich byznys už několik let vzájemně prorůstá. Například v Ostravě se začíná vařit americké pivo. S minipivovary víc spolupracuje i­ Prazdroj.