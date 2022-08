Šéfové restaurací nás nenechají tvořit, kritizuje české podniky kuchař

„Na segedín jsem dělal 36 hodin pečený bůček a zelí na způsob kimči. Takový guláš jsem vařil v Rožnově pod Radhoštěm v restauraci Albert Málek. Teď už ho nedělám, protože restaurace skončila kvůli covidu. A na Vsetíně mě nikde nechtějí,“ říká 39letý Tomáš Kapoun, který je držitelem titulu Objev roku v soutěži Zlatý kuchař.

To jen říkáte, nebo je to pravda?

Je, protože v Česku vás nenechají pracovat. Všichni majitelé restaurací k tomu přistupují tak, že oni vědí, co chtějí nejlíp, a já jsem jen kuchař. Setkal jsem se s tím skoro všude. Jedině u Málka mě nechali pracovat přes dva roky. Z takového podniku bych sám neodešel.

Chcete mít klasickou restauraci?

Spíš neklasickou. Kam si zákazník sedne, popovídáme si spolu, i když budu v kuchyni, aby tam byla přímá interakce mezi námi.