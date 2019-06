Zbožňuji jídlo, mohla bych jíst celý den, říká MOgirl Libuška

Po gymnáziu začala studovat italský jazyk a literaturu na brněnské Masarykově univerzitě, již během studia však začala pracovat v americké firmě – a po pátém semestru práce nad školou zvítězila. Jako na nejhorší pracovní zkušenost vzpomíná na pomocné práce v hotelu v rámci brigády během svého studia na gymnáziu. „Noční můry ze škrábání 30 kilogramů brambor mám dodnes, bylo to nekonečné,“ přiznává.

Od roku 2016 žije s přítelem Adamem v Brně. A kde by se ráda viděla za deset let? „Jak kráčím po pláži, ležím v trávě, žiji s přítelem někde v chatce,“ líčí. Kde přesně? To netuší: „Máme teď v plánu cestovat, takže těžko říci, kde se zastavíme.“

MOgirl Libuška Miluje jídlo. „Mohla bych jíst celý den,“ směje se a prozrazuje, že mezi její nejoblíbenější jídla patří pizza, halušky s brynzou a svíčková. Naopak vůbec nejí olivy. Ráda se podívá na filmy Smrtící atrakce a Pán prstenů.

O dni, který by si zasloužil přívlastky spokojený a úspěšný, však má představy mnohem konkrétnější. „Začal by jógou, pokračoval focením, uvařila bych dobré jídlo, napsala článek na blog a nešla bych spát na nikoho naštvaná,“ usmívá se.

A dodává, že velkou spokojenost jí přinesl nedávný výlet do Londýna do studia Harry Potter společnosti Warner Bros. „Vždy jsem chtěla vidět, kde se Harryho příběhy natáčely. Bylo to úžasné,“ rozplývá se. Fantazijní příběhy má ráda, dokonce nejen jako čtenářka nebo divačka. „Příběhy jsem vždy ráda i sama psala. Někdy byly inspirované knihami nebo filmy, jindy jsem hrdiny i vytvářela,“ popisuje a sní: „Bylo by krásné, kdyby z nich byl jednou film.“

Nelhat, nepodvádět

Mohla-li by vzkázat ostatním jednu jedinou věc, která by mohla posunout svět k lepšímu, přimluvila by se za to, aby lidé nelhali těm, které milují. „A počítají se i milosrdné lži. Nikdy nepřinášejí nic dobrého. Ničí vztahy a můžete kvůli nim ztratit ty, na kterých vám záleží,“ říká. Stejně tak by z mezilidských vztahů ráda vyškrtla podvádění. „Lidé by se k sobě měli chovat pěkně. Ale též ke zvířatům,“ dodává.

Za svého života by nic nevymazávala, ani negativní momenty. „Vše, co už mám za sebou, mě posunulo tam, kde právě jsem. Takže bych určitě nic neměnila,“ shrnuje.

MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MOmag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.



Tělo jako plátno

Jejím prvním tetováním byl znak Zmijozelu z Harryho Pottera na pravém stehnu. Hned druhé bylo prozatím i nejbolestivější, přesnou kopii svého psa totiž chtěla usadit na pravý bok v oblasti žeber. Nejčastěji však tatérově jehle nabízí nohy. „Mám na nich ženu, která kouří cigaretu, ženu, která pije kávu, herce Heatha Ledgera jako Jokera. Na noze mám i tři tetování dělaná metodou handpoke, bez použití strojku. Je to půlměsíc na kotníku, přičemž můj přítel má na stejném místě slunce, růžové srdce, to je moje jediné barevné tetování, a nápis,“ vypočítává. Na hrudi má abstraktní čáry a nápis „sebeláska“.



Další tetování plánuje, a bude jich bezpočet: „V září plánuji tetování postavy Sabriny Spellmanové z pořadu Chilling Adventures of Sabrina na NEtflix. V listopadu půjdu na párové tetování s mamkou. Pak chci dokončit pravou nohu, potom záda a ramena…“

