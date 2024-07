KOMENTÁŘ: Útok na střední třídu i nájemní bydlení. Píší zákony trpaslíci?

Každý, kdo byť jen na jediný den pronajal pole, garáž, zděděný nebo investiční byt, by tak při jejich prodeji přišel o desítky až vysoké stovky tisíc korun.

Uvážíme-li velmi umírněný odhad, že z prodeje jednoho domu nebo bytu by získal stát 200 tisíc korun, pak i kdyby po časovém testu prodávala jen polovina ze 130 000 takových nemovitostí ročně, hovoříme o daňovém balíčku v hodnotě 13 miliard korun.

Ani tím ale přísnost nového zákona směrem k pronajímatelům neskončila. Podle nových pravidel by také museli průběžně vést složitou evidenci daňové hodnoty a počítat tvrději upravené odpisy. A to pro většinu občanů, jejichž živobytím není daňové papírování, znamená minimálně každoroční nemalé výdaje na daňové poradce.

Alena Schillerová

Podobnou ránu na solar by střední třída, která prostřednictvím investice do nemovitostí často řeší třeba své zajištění na důchod, možná čekala od krajní levice. Rozhodně ale ne od ODS, jejíž premiér má jako jednu ze svých priorit podporu nájemního bydlení. Tedy nikoliv podporu vybydlování bytů, jejichž pronájem by se podle nových pravidel stal pro fyzické osoby daňovým harakiri.

Komu by nová pravidla mohla vyhovovat? Samozřejmě že velkým korporátním pronajímatelům bytového fondu typu „Bakalovy byty“, kteří by tak ztratili drobnou, ale početnou konkurenci. Když se podíváme na profil nejbližších poradců Zbyňka Stanjury, provazby na tento byznys musí být zřejmé i slepému.

Mezi lidmi se zvedla vlna nevole

Ihned poté, co jsem na nový zákon v médiích upozornila ve všech souvislostech, které ministerstvo financí umně maskovalo ve stovkách složitých paragrafů, se mezi lidmi zvedla oprávněná vlna nevole. A Zbyněk Stanjura od svého záměru ustoupil s tím, že o něm vlastně ani neví.

Paragrafy zákonů a důvodové zprávy tak na ministerstvu financí asi po večerech píšou trpaslíci. Dost možná ti stejní, kteří od ledna letošního roku zdvojnásobili daně z nemovitostí, zvýšili odvody živnostníkům a rodinám s dětmi sebrali školkovné.

Ať už to s tímhle trpasličím daňovým balíčkem dopadne jakkoliv, získá-li v příštích sněmovních volbách důvěru hnutí ANO, podmínky pronajímatelům vrátíme zpátky. Předvídatelné daňové prostředí v oblasti nájmů totiž není důležité jenom pro střední třídu, ale také pro fungující bytový trh a společenskou důvěru. Důvěru, že vydělávat a vlastnit není něčím, za co vás stát dříve či později po zásluze potrestá.