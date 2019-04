Miluji haburgery a pořádek, říká MOgirl Kristl

Celý život bydlela v Brně, ale nedávno se přestěhovala za přítelem do Vitovic u Vyškova. V Brně však pracuje, a to ke své spokojenosti. O současném zaměstnání v Nyx Professional Makeup mluví jako o práci snů.

Přiznává však, že aby ji dostala, musela po dva měsíce výpovědní lhůty v předchozím zaměstnání stíhat dvě práce najednou. „Neměla jsem na nic čas a dělat šest dní v týdnu dvanáctky bylo šílené,“ líčí.

Pokud jde o výhledy do budoucna, za deset let by se ráda viděla jako matka. „Miluji děti a určitě nechci pouze jedno. Je pro mě důležité mít zdravou, šťastnou a velkou rodinu. V mém životě je pro mě na prvním místě,“ říká.

MOgirl Kristl „Jsem šílená milovnice hamburgerů. A nejlepší burger je v Telči,“ směje se. Naopak nesnáší tlusté maso a moc nevyhledává ani maso v omáčkách. Nejoblíbenější film nemá, ale miluje horory. „Ty podle skutečné události nebo nějaké psycho a duchařinky,“ popisuje.

Ostatně, téma rodiny se pojí i s jejími tetováními. „Tím vůbec prvním byl lapač snů s beranem, jelikož já a mamka jsme v tomto znamení,“ popisuje. „Pak mám šíp a luk s růží a na rameni svého psa výmarského ohaře, který je totální magor jako já.“ Přes loket má vytečkovanou mandalu, podle plánů se však roztáhne přes celou ruku.

Na dokončení čeká tetování pod prsy, na zádech má malý nápis. Inventura zkrášlení kůže nesmí zapomenout na nápis True Blood nad nárty. „Já i přítel totiž milujeme upíry,“ směje se a dodává, že v tetováních bude dál pokračovat.

Jejím mottem a vzkazem ostatním je: „Každý by si měl srovnat svůj život a nežít životy ostatních.“ A vrátíme-li se k velmi praktické, všední rovině, prozrazuje o sobě, že je velmi pořádná. „Nikdy bych nepozvala nikoho na návštěvu, kdybych neměla vytřenou zem a utřený prach,“ říká.

