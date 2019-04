Miluji maso, neobešla bych se bez něj, směje se MOgirl Mishell

Vidí se jako upřímná, společenská, veselá, tvrdohlavá a umíněná. A její kamarádka do charakteristiky doplňuje: „Též upřímná, šílená, statečná, veselá, vtipná a kreativní.“

Vystudovala střední odbornou školu zdravotnickou a ekonomickou, pracuje jako pojišťovací zprostředkovatelka. Žije v malé vesnici Kučerov, s přibližně 500 obyvateli. Prozrazuje, že momentálně je nezadaná, za deset let by se však ráda viděla ve vlastním domě se svou rodinou a dětmi.

Kdyby si měla vybrat, jaký motiv, sen, fantazii by sama se sebou ráda zfilmovala, neutíkala by do světa představ. „Klidně bych zfilmovala můj život s Marylin, protože není den, kdy mě něčím nepřekvapí nebo nerozesměje,“ říká s odkazem na svou border kolii. A i jinak je se svým životem spokojená: „Každý den považuji za úspěšný, už jen tím, že jsem ho mohla prožít.“

MOgirl Mishell Jejím gurmánským favoritem je jednoznačně dobrá pizza. A nemůže být bez masa. „Miluji ho na všechny způsoby. Mezi mé nejoblíbenější patří například tatarský biftek nebo uzená žebra,“ říká. Ráda se podívá na jakýkoliv film, ale nejraději sleduje animované pohádky. „Například Na vlásku, Mimoni, Rebelka,“ vypočítává své oblíbené snímky, ale dodává: „Nebo naopak ráda zhlédnu dobrý horor nebo thriller.“ Odmalička miluje zvířata a chtěla mít vlastního psa. „Tento sen jsem si v loňském roce splnila. Pořídila jsem si border kolii Marylin,“ říká.

První tetování si nadělila k osmnáctým narozeninám, na pravý nárt si nechala ztvárnit pírko. Na druhé šla s maminkou, salon opustila s vlastním jménem vytetovaným do tvaru nekonečna, pod levou klíční kostí.

„A poté už z toho byla vášeň,“ doznává a vypočítává: „Aktuálně mám tetování na celé levé ruce, za krkem, za uchem, na prstu, na páteři, pod levým prsem, mezi prsy, na pravé straně žeber, nad oběma patami, na levém kotníku.“ Rozhodně však nekončí: „Na další tetování se chystám jít tento měsíc, bude to malý obtisk rtů v rudé barvě. A do konce tohoto roku mám naplánované velké tetování přes lopatky. A na to se šíleně těším.“

MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MOmag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.

