Jsem šťastně nezadaná, usmívá se MOgirl Barbara

Měla-li by se pokusit sama sebe vystihnout, sáhla by k přívlastkům pocitová, energická, spontánní, pohodová, oddaná. Končí studium obchodní akademie, bydlí v Choceradech u Benešova, ale v září plánuje stěhování do Prahy.

Je nezadaná. „Šťastně nezadaná,“ upřesňuje a se smíchem vysvětluje: „Já a vztahy, to je jedna velká tragédie.“

Odmala vzhlížela k povoláním zpěvačky nebo herečky a dnes říká, že se jí to alespoň trochu vyplnilo. Na focení má ráda, když si s fotografem sednou.

MOgirl Barbara Jejím nejoblíbenějším jídlem je vegetariánská verze polévky pho s tofu. Nejí maso, jinak nemá ráda například hrachovou kaši.

„Když s ním mohu mluvit jako s kamarádem, dát si s ním u focení třebas pivko. Focení, které probíhá v kamarádském duchu, je nejlepší,“ líčí. A jako jednu ze svých zásad dodává, že obličej je více než tělo, na jehož odhalování by si modelka dělat kariéru neměla.

Pokud by měla ve svém životě něco změnit, přiznává, že by se víc zajímala o sebe než o ostatní. Její tělo zdobí na dvanáct tetování, skončit s nimi přitom rozhodně nehodlá. A jiné plány do budoucna? Manžel a domek v zemi s teplým počasím.

MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MOmag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.

Líbí se vám fotky MOgirl Barbary?