Vilný stařec vábil do bytu nezletilé. Pak je nutil k sexuálním výstřednostem

Karla O. líčila příslušníkovi, že se do činžáku v Ostravě-Přívozu přistěhovala teprve nedávno. „Ten chlap pořád přijímá dámské návštěvy,“ řekla o sousedu Bedřichovi V. „A je to tady, zvědavá bába přilepená ke kukátku dveří,“ pomyslel si policista a zasunul papír do stroje. Zatím ťukal nacionále oznamovatelky a přemýšlel, jak se jí co nejrychleji zbavit. „Jsou to většinou mladé holky, bůhví, jestli zletilé!“ pokračovala. V tu chvíli příslušník zpozorněl. Sepsal výpověď a bylo mu jasné, že tohle oznámení si vyžádá prošetření.

Starší ženy navštěvovaly jeho „hnízdečko“ jenom výjimečně a vždy šlo o maximálně pětadvacátnice.