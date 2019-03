Miluju malá města, říká MOgirl Natálie

Narodila se v Plzni, vyrůstala však na vesnici a v současnosti bydlí v Manětíně. „Malá města jsem si zamilovala, nedokážu si představit žít ve velkoměstě,“ vysvětluje. Vlastně s tím souzní i její sen – mít jednou vlastního koně. „Vždy jsem jezdila na stájových koních, svého jsem nikdy neměla. Vím však, že jednou se mi to určitě splní,“ je si jistá.

A čeká též na přítele, momentálně je sama. „Vyhlížím toho pravého, který zvládne mou složitou povahu,“ pousmívá se. Kromě partnera by se za deset let ráda viděla i s dětmi a zahradou plnou zvířat. A jak by vypadala její zfilmovaná fantazie? „Chtěla bych hrát drsnou vůdkyni motorkářského gangu,“ líčí.

MOgirl Natálie Miluje sushi a japonskou kuchyni a dodává: „Na vepřový řízek nemám chuť nikdy.“ Jejím oblíbeným filmem je Interstellar a Pulp Fiction a snímky od Quentina Tarantina obecně.

Její představa ideálního dne je o poznání prozaičtější. „V první řadě se pořádně nasnídat, splnit vše, co mám, a večer si lehnout s čistou hlavou. A když někomu udělám něčím radost, to je velké plus,“ vypráví.

Vystudovala kadeřnický obor, profese se však nikdy nedržela. V současnosti studuje hotelovou školu a pracuje za barem. Její nejtěžší pracovní zkušeností byla letní brigáda. „Stála jsem ve třicetistupňovém vedru u myčky nádobí,“ říká.

Její tetování jsou provázána s životem, zkušenostmi, prožitky, rodinou. „Na pravé ruce mám například nahou dívku se svázanýma rukama, ta zobrazuje moje zatím nejtěžší životní období a připomíná mi můj vztah, který mě nejvíce ovlivnil a na nějž nemám dobré vzpomínky,“ říká a doplňuje: „Mám i dvě růže, jedna znázorňuje moji mamku a druhá mého taťku, nad nimi je nápis ´láska´, z té jsem vznikla já.“ Levou ruku pojala spíše jako plátno pro vize, představy. „Nejnovějším tetováním je oko v old school stylu,“ líčí.