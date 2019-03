Focení mi dává energii, říká MOgirl roku 2018 Dreya

Její vítězství ji potěšilo a váží si ho, nadšené reakce diváků nad jejími fotkami však pro ni nejsou nezbytností pro dobrý pocit. „Samozřejmě jsem ráda, když se moje fotky líbí. Hlavní je však pro mě energie, kterou mi focení dává. A též to, když jsem spokojena s výsledkem já,“ říká. (Na její vítěznou fotogalerii se podívejte tady)

Lidé podle ní na fotografiích oceňují originalitu, odvahu se ukázat, nápad a atmosféru. A měla-li by si vybrat, v kulisách jaké doby by se ráda nafotila, sáhla by po třicátých letech. Se smíchem však dodává, že by se odhalila víc, než tehdy bylo zvykem.

Studuje na střední škole aranžérský obor, vyzkoušela však i několik zaměstnání. „Například v pivovaru, ve fabrice, v baru nebo v potravinách,“ vypočítává Dreya. A dodává: „Nebráním se žádné práci.“ Bydlí v Českých Budějovicích, s přítelem a třemi kočkami. Samu sebe vidí jako sarkastickou, ale tolerantní a empatickou, ovšem též jako tvrdohlavou a zbrklou.

Má ráda bramborovou kaši a rybí prsty. Nemá ráda nepovedenou bramborovou kaši a houby. Ráda se podívá na film Nekonečný příběh, Jmenuji se Oliver Tate, Grinch, Karlík a továrna na čokoládu.

MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MOmag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.

