Jsem pozitivní nezmar, říká MOgirl Sweet

Vidí se jako spontánní, praštěná, pozitivní, kreativní a empatická. Vystudovala pedagogickou školu a dál se věnuje psychologii. „Začala jsem pracovat jako učitelka, žiju v Praze,“ říká.

Dodává, že nelituje žádných svých pracovních zkušeností. „Jsem hrozně adaptabilní a práci beru prostě jako fakt. Nevadilo mi ani to, když mě táta ve čtrnácti poslal za trest do továrny čistit obráběcí stroje, chodila jsem tam ráda. Jsem pozitivní nezmar a nejde mě potrestat. Na všem si najdu to dobré,“ usmívá se.

A platí to i v úplně všedním životě. „Úspěšný den? Stačí mi vážně málo. Vždy, když se mi zdá, že mám špatný den, přemýšlím nad tím, kterých pět maličkostí mě během něj potěšilo. Třeba jen to, že se na mě někdo usmál nebo jsem si udělala fakt dobrý čaj,“ říká.

Ráda vaří a ráda ochutnává nové věci, ovšem ne živočišné. „A moc nemusím tempeh, bramboráky a sladké," dodává. Z filmů má momentálně ráda snímek „American Satan". „Ve výsledku je to film úplně o ničem, ale v pubertě jsem hrozně žrala Andyho Sixxe, který tam hraje, takže se kochám," směje se.





Na Xman.cz se poprvé představila před třemi roky. Co se během nich změnilo? „Adoptovala jsem pejska z množírny, je to nejúžasnější stvoření na světě,“ vypráví a doplňuje, že se stala vegankou a nastoupila cestu životního stylu „Zero Waste“, tedy „Života bez odpadků“.

Záliba v tetování se jí drží. „Tetování mám momentálně jedenáct a rozhodně budu pokračovat,“ říká, ovšem dodává: „Všeho s mírou, vždycky se snažím, abych mohla do společnosti v koktejlkách a nic nebylo vidět.“

Její nejnovější ozdobou kůže je křížek za uchem. „Nechaly jsme si ho udělat s mladší sestrou,“ líčí a prozrazuje, jaké bylo její vůbec první tetování: „Byla to rebelie umístěná tak, aby nebyla vidět ani v plavkách. Byly to dvě hvězdy, což je děsně neoriginální. Je to pro mě vzpomínka na mé třináctileté já, které chtělo být hrozně rychle dospělé.“

