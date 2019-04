Zfilmovala bych svůj sex s expřítelem, směje se MOgirl Nurse

Vystudovala Střední zdravotnickou školu a vyšší odbornou Cheb, pracuje jako zdravotní sestra u zubaře. Předtím si při studiu prošla brigádami, pracovala na recepci, v klasické továrně a call centru. Nestěžuje si ani na jednu. „Všude bylo super něco jiného, ale většinou byla dobrá parta,“ líčí a doplňuje: „Paradoxně nejhůř se mi chodilo asi na praxi, kde nás starší sestry nešetřily. Co si budeme povídat, milé na nás taky nebyly.“

Ve svých tetováních nehledá hlubší smysl. „Prostě mi přijde sexy,“ říká. Ze sedmdesáti procent tvoří ozdoby její kůže kočky: „Prostě je miluju.“ Na zádech má strom a měsíc, což zní značně romanticky, prozrazuje však, že především potřebovala překrýt „čmáranici“, která byla jejím prvním tetováním. Další motivy a obrázky plánuje. „Líbí se mi, že moje kérky jsou vidět, jen když chci. V práci o nich nikdo vědět nemusí,“ vysvětluje.

MOgirl Nurse Bydlí v Praze ve Vršovicích, momentálně je nezadaná. Má ráda koprovku a smetanové omáčky obecně. „Nejvíc však miluju pizzu. Nechutnají mi olivy a mořské potvory,“ dodává. Má ráda film Jedna ruka netleská.

Jejím dětským snem bylo skočit s padákem z letadla – a splnila si ho. „Chtěla jsem být i horolezkyní, ale to mě už pustilo,“ dodává pro úplnost. Bezprostředně ji fajn den udělají docela všední věci: „Abych přišla včas do práce, nikdo mě nevyvedl z míry, aby svítilo sluníčko. Abych udělala nějaký dobrý skutek, byla pochválená. Abych poseděla se super lidmi, prostě klasická pohoda. A hlavně bez hádek.“

A kdyby si mohla vybrat, co ze svého života by zfilmovala? „Asi sex s bývalým přítelem,“ směje se a velmi otevřeně a upřímně dodává: „To by nepochopil nikdo. A asi by se to nelíbilo každému.“

MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MOmag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.

