Žena přišla o ruku kvůli nehodě, dnes je inspirací pro ostatní

Příběh Jany: Manželův úraz nám převrátil život naruby, cítím se jako v pasti

Často myslím na to, jak by to bylo skvělé, kdyby se dal vrátit čas. Nedovolila bych svému manželovi, aby jezdil na motorce, nikdy by se nestala ta hrozná nehoda, on by se vážně nezranil, neutekl by...