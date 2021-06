Jsem jako ryba. Proplouvám životem, je těžké mě lapit, říká MOgirl Dia

I když se budoucí život snaží neplánovat, plány na léto má Dia celkem jasné: „Tyto poslední prázdniny si chci ještě pořádně užít. Někam vycestovat a zažít pořádné dobrodružství,“ míní Dia s tím, že život na jižní Moravě ji aktuálně přináší velké výhody, protože začíná období krojů, otevírání sklepů a popíjení kvalitního vína.

Maturitu bere jako otevřené dveře do další etapy života. „Svůj život jsem přehodnotila, přestala jsem řešit zbytečnosti, zaměřila se na důležité věci, odstřihla se od toxických lidí,“ vysvětluje.

Poznala, že je silnější, než si myslí. Nyní už je to Dia, která ví, co chce, a která stojí nohama pevně na zemi. „Fantazie si přenechám na jiná místa,“ směje se a dodává, že je hrdá na to, že může dělat to, co ji baví.

MOgirl Dia Dvaadvacetiletá Dia pochází z Kyjova na jižní Moravě. V květnu odmaturovala, oslavila narozeniny, nyní si chce užít poslední pořádné prázdniny.

„Moje životní motto je: Dávej pozor na to, co si přeješ. Mohlo by se ti to totiž splnit. Z vlastní zkušenosti vím, že ono se to splní. Ne hned, ale většinou v tu nejneočekávanější chvíli. A ne zcela tak, jak jsme si původně představovali a očekávali…“

Kdyby se měla přirovnat ke zvířeti, které ji nejvíc vystihuje, sáhla by po rybě. „Jsem malá, křehká, proplouvám si životem a nechávám se unášet proudem. Je těžké mě chytit, protože jsem rychlá. Ale pokud se to někomu podaří a chytí mě, přinesu mu do života štěstí,“ směje se.

MOgirls: dívky k nepřehlédnutí Mají jiskru, osobnost, často tetování a piercing, pestrobarevné vlasy, nekonvenční účesy. Nejsou otrokyněmi stereotypního diktátu ideálu krásy ani konvenčních společenských norem. Jsou zajímavé, protože jsou své. Magazín MOmag.cz dává šanci dívkám, které se nebojí vybočit.

A jaký muž má šanci ji ulovit? „První dojem je jasný: musí mít charisma, prostě to musí zajiskřit. Jinak základ je určitě tolerance a vzájemný respekt, bez toho podle mě žádný dlouhodobý vztah nemůže fungovat. Musí být ochotný se o všem bavit. I o nepříjemných věcech, protože jen tak ten vztah můžeme posunout dál. Taky potřebuji cítit že chlap ví, co chce, a že má o mě zájem – pokud čeká na to, že ho budu dobývat já, plete se. A v neposlední řadě: měl by mít rád sex, ideálně se mnou!“ má jasno Dia.