Nejsem člověk, co tlačí na věci a táhne je na sílu, říká MOgirl Marley

Pandemie koronaviru se dotkla všech. Přestože Marley pracuje jako zdravotní sestra a byla poslední rok v práci denně, nepřičítá poslední hektický rok svého života covidu.

„Poslední rok byl pro mě hektický spíše z osobního hlediska. V osobním životě už je z toho člověk unavený. Nikdo pořádně neví co a jak, stále se vše mění. Takže jsem dospěla do stadia, kdy to radši neřeším a nejradši se o tom už snad ani nebavím,“ přemítá Marley o pandemii.



Po rozvolnění se těšila na dovolenou v zahraničí, kterou jim odložili. A také na točené pivo venku na zahrádce. „Je to taková maličkost, ale člověku to chybí. I po společenské stránce,“ dodává.

Marley ráda čte knihy o osobním rozvoji a poslední dobou ty s hororovou tématikou. A hodně ji zaměstnává také pes. „Je to můj buldoček Pipin. Ten opravdu učí člověka trpělivosti,“ směje se. Více o Marley čtěte ZDE.

MOgirl Marley Pracuje jako zdravotní sestra. Má ráda cokoli se zelím, nemusí naopak dršťkovou polévku. Miluje horory a filmy podle skutečných událostí, jako první oblíbený film jí však vždycky vyskočí Pulp Fiction.

Sama se považuje za člověka, který se naučil nechat věci plynout, netlačí na ně a nic netáhne na sílu. „Věřím, že co se má stát, stane se. Že člověk si má projít určitými zkušenostmi, ať jsou dobré či zlé. Pokaždé nás to někam posune,“ míní.

Čeho se obává nejvíce? „Že se lidstvo svým chováním a ignorací ke všemu kolem zničí. Nebere se ohled na ostatní, na přírodu, zvířata,“ říká Marley.

„Jsem přesvědčena, že podstatou všeho je láska. K sobě, druhým, ke všemu. Bylo by moc fajn, kdyby si každý začal více všímat sám sebe, protože každý má na sobě a ve svém životě dost práce, a přestal se tolik starat o druhé, když je o to nikdo nepožádá,“ dodává Marley s tím, že lidé by se mohli naučit být k sobě milejší.

„Přeci jen tu žijeme všichni společně...“

