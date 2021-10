Ženy před objektivem: Jsem pro každou šílenost a výzvu, říká Lena

Na focení přitom není nic, co by jí dělalo problém. „Jsem přátelská, nejradši mám poznávání nových lidí, kteří si užívají, co dělají,“ říká. Největším problémem tak je najít si na focení čas. I proto, že vede aktivní život.

„Největším relaxem je mi kromě focení pořádně si zacvičit, ráda tahám železo. Ráda a často jezdím na kole a nevynechám příležitost zajít si do divadla na kvalitní představení,“ vypočítává dál a doplňuje, že od malička zpívá, miluje tanec a jako bývalá krasobruslařka pohyb obecně. A cestuje, po Česku i v zahraničí.

Lena Je jí sedmatřicet let, narodila se v Hradci Králové. Pracuje jako vedoucí v obchodě.

Co by svými fotkami chtěla vyjádřit? „Že by se člověk neměl bát jít do všeho, po čem touží a co ho baví, na plný plyn, nebát se své přirozeností a vyjádření emocí bez ohledu na věk a lidské předsudky. Žijeme jenom jednou a je důležité dělat si život co nejzajímavější a užívat si ho plnými doušky,“ shrnuje.

A ví, jak by se jednou chtěla nafotit. „Moc ráda bych fotila více sportovní a hudební tématiku, jsem milovník bojových sportů, proto bych se ráda nafotila v ringu se skutečným bojovníkem,“ prozrazuje.

A další její přání je docela obecné: „Nejvíc bych si však přála, aby si k sobě lidé uměli najít cestu a chovali k sobě úctu.“