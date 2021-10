Ženy před objektivem: V nedokonalostech je půvab, říká Mejinka

Pózování pro glamour fotky poté nahlíží z ryze praktického a nestydlivého hlediska – oceňuje na něm, že se nekomplikuje oblečením. „Make-up se nebije s šaty, nemusím tedy přemýšlet, zda bude všechno ladit, a na líčení se můžu vyřádit,“ objasňuje. I proto má glamour focení raději než klasické.

Přijmout sama sebe skrze fotku

Fotograf Tomáš Košík K focení jej přivedl táta, na společné chvíle v tmavé komoře prý nikdy nezapomene. Začal fotit sport, motokros a freestyle BMX, zhruba před dvěma lety do svého pole přizval i glamour fotky.

Její vůbec první focení se odehrálo docela náhodou. Tatérka jí nabídla, zda by nechtěla zaskočit za ni. Souhlasila, vlastně bez přemýšlení, a vzpomíná na to jako na jedno z nejhezčích focení. „Pak však byla dlouhá pauza, před objektiv jsem se vrátila až na vysoké škole,“ líčí. Byla v tom tehdy prý nuda a zvědavost, pózování pro kadeřnický salon jí však dosvědčilo, že focení je její cesta. „Uvědomila jsem si, že mě focení a celý proces kolem něj baví,“ vzpomíná.

A ví, že jen o pózování před objektivem nešlo. „Celkem dlouho jsem měla problémy se sebevědomím. A bylo to právě focení, co mi tak trochu otevřelo oči,“ říká a vysvětluje, že focení jí připomnělo, že každý je svým vlastním způsobem půvabný a nezáleží na tom, zda zapadá do konvenční představy o ideálu krásy.

Mejinka Věnuje se líčení, jak klasickému, tak SFX make-upu. „Živit se líčením je jedním z mých největších snů, ale vím, že cesta za jeho naplněním je ještě dlouhá,“ přiznává a doplňuje, že zatím pracuje v oddělení zákaznické podpory v e-shopu s počítači. „Je to dobrá zkušenost, vylepšila jsem svou komunikaci, což se určitě hodí i pro dráhu vizážistky,“ soudí. Kromě focení tráví volný čas šitím, s přáteli nebo se svou kočkou.

„Myslím si, že spousta slečen se až moc zaměřuje na svoje nedostatky, ale právě ty dělají každého z nás unikátními. Smyslem focení je pro mě ukázat, že každá slečna je krásná, ať máme malá, nebo velká prsa, kulatý, nebo špičatý nos, každá jsme unikátní a svým způsobem dokonalá,“ soudí. A dodává, že tento její vzkaz nachází adresátky. „Již mi napsalo několik slečen, že jim moje fotky dodaly odvahu a sebedůvěru, což mě neskutečně těší,“ dodává.

Právě toto poselství prý stálo v pozadí jejího focení s Tomášem Košíkem. „Měla jsem nachystané nápady, chtěla jsem zachytit svoji hubenou postavu v pozicích, které by ji zvýraznily. Brala jsem to jako focení svých dokonalých nedokonalostí a jsem ráda, že Tomovi se nápad zalíbil. Nakonec jsme do výsledné podoby přispěl každý ze svého pohledu,“ říká a se smíchem dodává: „Nejvíc si pamatuji chvíli, kdy jsem pózovala hlavou dolů s nohama na stole a přitom se snažila udržet rovně celé tělo, abych se nijak neprohýbala nebo naopak nehrbila.“

Při focení prý dává přednost právě souhře s fotografem. „Ráda přijdu s vlastními nápady, ale zároveň mi nevyhovuje, když je všechno jen na mně,“ líčí. A zatímco ze začátku samozřejmě ocenila každou radu, dnes si již leckdy řekne sama, jaká póza nebo kulisy by mohly vypadat dobře. „Ideální je zdravá rovnováha mezi modelkou a fotografem,“ shrnuje.

A nápady do budoucna? „Na seznamu přání mám focení v opuštěné, polorozpadlé budově, kde by se dal zachytit kontrast mezi ženským tělem a ošklivým a pochmurným okolím,“ načrtává.