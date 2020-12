SMLSALOVINY ROKU: Odvážný reportér jako hrobník, pod koněm i při sexu

A začneme šílenou reportáží. Smlsal našel chlapy, kteří se rádi převlékají za koně. Ano, nechají se vodit nebo skáčou přes překážky. A aby onen pocit zažil, stal se sexy koněm i on.



Za mnohem bláznivější však označuje Smlsal tuto reportáž. Pro něj to bylo nejhorší natáčení. Piloti ze skupiny The Flying Bulls Aerobatic Team, kteří létají se čtyřmi letouny akrobatické sestavy, ho vzali na palubu jednoho z nich. Smlsal, kterému se dělá špatně i na houpačkách či kolotočích, přetížení až 5G vůbec nezvládal, během letu mimo jiné měnil barvy ze zelené na rudou, zvracel a bylo mu strašně zle.

Toto byla reportáž, která přinesla docela jinou výzvu. Reportér navštívil nevěstinec, kde mají místo živých žen panny ze silikonu. Konečně do něj totiž přivezli i muže. S vyměnitelným penisem různých velikostí.

Na ulici či chodníku stále častěji potkáváme lidi, kteří frčí na jednokolce. A tak se reportér rozhodl, že se na ní naučí. Jestliže sledujete Smlsaloviny, víte, že se mu vždy něco přihodí. A tady si pořádně nabil. Ale nakonec se naučil jezdit jako profík. Zároveň se můžete podívat, jak mu to šlo na elektrosnowboardu. Hlavně v provozu mezi auty a při rozjíždění se na semaforech to byla fuška.

Když už mluvíme o semaforech, Smlsaloviny neznamenají jen vyzkoušení si na vlastní kůži. Reportér též rád odhaluje zákulisí. A tady zjišťoval, jak ve skutečnosti funguje světelná signalizace. Mimo jiné se dozvíte, proč někdy svítí červená neúměrně dlouho nebo jak si můžete zelenou vynutit. A pokud chcete odhalit i tajemství tlačítek pro chodce, mrkněte se tady.



Zvládli by lidé, kteří mají řidičáky už několik let, znova autoškolu? To si pod dohledem přísného komisaře vyzkoušel i Smlsal. Výsledky jsou tristní.



A na silnicích ještě chvíli zůstaneme. Zajímá vás, proč někde položí asfalt a jinde naopak ulici vydláždí? I toto téma Smlsal podrobně rozpracoval.

A toto je další odvážná Smlsalovina. Reportér zašel na nahé plavání, které se, pokud neřádí konoravirus, koná každé úterý večer v bazénu v Riegrových sadech v Praze 2. Bez ostychu odhodil veškeré oblečení a ponořil se.



Zatímco v předchozí reportáži se představil se svými 72 kily, v té následující ohromně přibral. Díky speciálnímu obleku si zkusil den v těle tlouštíka. Vyběhnout schody či vyhnout se s turisty v nejužší uličce v Česku se ukázalo jako velice složitý úkol.

Vykopat hrob, exhumovat zemřelou ženu z doby první republiky i pohřbívat. To si Smlsal vyzkoušel na Olšanských hřbitovech v Praze. Silné téma. Uvidíte však, že i hrobníci mají smysl pro humor. Vlastně, mít ho musí, aby to zvládali.



Teď mnohem příjemnější téma. Když se řekne sáňkování, většina z vás si zřejmě vybaví, jak sjíždí kopce někde za chalupou. V rakouském Tyrolsku ale mají několikakilometrové dráhy, které vedou převážně lesem. I tuto neskutečnou zábavu si Smlsal vyzkoušel.

A další sport. Ovšem mnohem náročnější. Ministr obrany Lubomír Metnar vyzval novináře na souboj. Pět novinářských týmů si vyzkoušelo, zda by zvládlo army testy. Zúčastnili se také členové iDNES.tv ve složení Matěj Smlsal a Denisa Dvořáková.

A další video, které vás pobaví. Světem se v polovině roku začala šířit výzva Bottle Cap Challenge. Lidé měli za úkol se roztočit a ukopnout víčko flašky. Nejdřív se o to pokoušel Smlsal a poté vyrazil za vámi do ulic.

Otočky zažil reportér i v této reportáži. Dostal složitý úkol: stát se během 60 minut profi tanečníkem a zúčastnit se tanečního battlu. Podle jednoho z diskutujících je to první reportáž, kde od začátku do konce nevypadá zcela nekompetentně.

Po tanečním výkonu si to chce trochu zamlsat. Proto se reportér vydal v létě vyrobit malinový sorbet do kavárny If Café, a to pod vedením profesionální cukrářky Ivety Fabešové.

Jak moc dokáže pomoci elektrokolo? To se reportér rozhodl vyzkoušet. Nejdříve jel z Prahy na normálním kole, urazil 76 kilometrů. O měsíc později se vydal na stejnou trasu na elektrokole. Rozdíl? Desítky kilometrů.

A elektrokolo ještě jednou. Tentokrát Smlsal vyrazil do Krušných hor, kam rozmístili nabíječky. Díky tomuto „dopingu“ by vám šťáva nikdy neměla dojít.

Pojďme se opět zasmát. Reportér v létě vyrazil do obchodního centra, kde mají včelí úly. Hezky se bavte.

V létě vyrazil i s lednicí do Státní opery, Židovského muzea či Akademie věd. Podle registru jsou to místa, kam mají lidé vozit vysloužilý elektroodpad. Předpokládáte správně, vyhnali ho.

Koňmi jsme začali, koňmi i skončíme. Říká se, že člověk potřebuje tisíc hodin, než se na tomto zvířeti naučí jezdit. Smlsal na to měl hodiny dvě. Přijal totiž výzvu, že se zúčastní rodea, kde bylo jeho úkolem nahánět krávy určitého čísla z jedné ohrady do druhé.

Pokud byste se chtěli podívat ještě na některou z dalších téměř 200 Smlsalovin, stránku pořadu najdete tady.