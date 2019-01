SMLSALOVINY roku: nevěstinec s pannami, potok pod Prahou a osud plastů

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Netradiční nevěstinec otevřeli začátkem listopadu 2018 v centru Prahy. Na toho, kdo si přijde užít, čekají místo živých žen silikonové panny. Stačí si telefonicky či přes web zamluvit termín a pak v určený čas přijít. Do nevěstince jsem zašel a s pannou jsem strávil desítky minut.

Potok pod Prahou

Motolský potok vedoucí z pražského Zličína do Vltavy je unikátní, a to rozsahem zakrytí. Během 20. století totiž několik jeho kilometrů zakopali pod zem. S Maryšákem a Kubou, kteří rádi prozkoumávají nepřístupná místa, jsem se do potoka vydal. Slanili jsme do přepadu u rybníka na Kotlářce a vyrazili na více než čtyřkilometrovou cestu. Potkali jsme magicky vypadající písníky, tajemná zákoutí i pavouky pokryté plísní. Do těchto míst se však nevydávejte, v červnu tam voda smetla a zabila dva lidi.

VIDEO: Magické místo. Prošli jsme potok zakopaný pod Prahou Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Co se děje s vytříděným plastovým odpadem

Když vyhodíme plastový výrobek do kontejneru na plast, máme dobrý pocit. Co se s ním však děje dál? Vyrazil jsem to zjistit za Benátky nad Jizerou, kde se nachází třídicí linka. Každý odpadek tam prohlížejí pracovnice u pásu a dál ho třídí, například na zelené, čiré či modré lahve, fólie nebo obaly od čisticích prostředků. Bohužel však polovina odpadu, ač je i plastový, končí na skládce.

VIDEO: Má cenu třídit? Toto dělají s plastem ze žlutých popelnic Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Nejen papír: v třídírně se najdou i mrtvé a živé myši

Každý den stojí zaměstnanci a zaměstnankyně třídírny papíru Pod Šancemi osm hodin u pásu. Po něm k nim jezdí papír, který Pražané vyhodili do modrých kontejnerů. Úkolem pracovníků je vytřídit ho na různé druhy. Setkají se však i věcmi, které zrovna papírové nejsou: živými potkany, mrtvými myšmi, jehličím nebo třeba DVD s nahými ženami v lascivních polohách. Paradoxně lidé vyhazují i výpisy z účtů, kde je vidět, na které adrese bydlí a kolik peněz mívají.



VIDEO: Potkani, mrtvoly, nahé ženy. Tady třídí papír z popelnic Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Hop! Houpačkový skok v Hřiměždicích

Každý rok se v Hříměždicích nedaleko Příbrami koná akce Desperados Highjump. Té se účastní i automechanik Adam a kameraman Honza, kteří jezdí do lomu trénovat také během roku. Tentokrát vzali s sebou mě, který se skákání bojí, neumí se potopit bez zacpaného nosu a jemuž připadá voda studená i v létě. Profesionálové mě zkusili naučit skok z největší houpačky v Česku.

VIDEO: Highjumpeři učili reportéra skákat z výšek. Řval strachy Pro zobrazení videa musíte mít zapnutou podporu JavaScriptu