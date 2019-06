VIDEO: Povolit řidičům dvě piva? Reportér je vypil a řádil za volantem

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Reportér vyzkoušel, jaký vliv na něj za volantem bude mít takové množství alkoholu. Při jízdě se smál, křičel, usínal, jízda byla odvážnější, agresivnější, nepřesná a délka brzdné dráhy se prodloužila o několik metrů.

S instruktorem Markem Kohoutkem se setkal na polygonu v Mostě. Měl pro reportéra nachystané čtyři úkoly - slalom, losí test, brzdění na hlasový pokyn a nakonec brzdění na vizuální pokyn.

Smlsal si jízdu vyzkoušel nejprve střízlivý a poté za volant sedl po vypití dvou piv, aby instruktor mohl porovnat, jak se jeho chování s půl promile v krvi bude lišit.

„Každý reagujeme na alkohol trošku jinak. Podle studií je ve většině případů člověk agresivnější, odvážnější, má menší pud sebezáchovy, ale jsou i tací, kteří mají velký útlum. Čili ta škála reakcí je hrozně velká. Někomu stačí jedno či dvě piva a může reagovat, jako kdyby měl už dvě promile místo půl,“ varoval reportéra Kohoutek.

To byl i Smlsalův případ. Podle jeho slov moc často nepije, a proto ho i jedno pivo dostane do nálady. Dvě piva pak pochopitelně ještě do větší.

„Záleží také, zda člověk jedl, zda pije na sluníčku. Rozdíl je vidět hned v první disciplíně – ve slalomu. Zatímco za střízliva jsem jezdil pěkně blízko tyček, po dvou pivech některé přímo přejíždím a s volantem mnohem víc cukám,“ okomentoval svou jízdu reportér.

„Za střízliva jste byl opatrnější, přesnější. A když jste požil, tak jste byl odvážnější a už jste se hůř orientoval, nebyl jste tak přesný,“ hodnotil jízdu Marek Kohoutek.

V losím testu, tedy projíždění mezi kužely, se ukázalo, že oproti střízlivému stavu byl Smlsal agresivnější.

„Nejprve jste jel přesně, držel jste konstantní rychlost na padesátce. Pod vlivem už jízda nebyla tak přesná, oba jsme tam lítali jak nudle v bandě, vy jste dokonce ještě přidával rychlost. A při vracení doprava jste pozdě reagoval oproti tomu, kdy jste jel střízlivý,“ řekl Kohoutek.

Brzdná dráha se prodloužila o osm metrů

Konkrétní čísla pro porovnání jsou pak vidět při brzdících disciplínách. Nejprve reportér brzdil po pokynu „teď“, který instruktor zakřičel do vysílačky. Se dvěma pivy se brzdná dráha prodloužila o osm metrů. U brzdění na vizuální pokyn, tedy po spatření vodotrysku, byla delší o čtyři metry.



„Když jste jel střízlivý, tak jste po celou dobu svojí brzdné dráhy tvrdě nekompromisně brzdil. Když už jste byl pod vlivem, tak jste sice na pokyn nějakým způsobem zareagoval, i když ne okamžitě, ale pak jste nedokázal po celou tu dobu tvrdě brzdit. Dá se říci, že téměř v polovině jste ubíral tlak na brzdovém pedálu,“ hodnotil instruktor.

To je ostatně vidět i na výrazu tváře. Zatímco za střízliva Smlsal brzdil zaražený do sedačky s vykulenýma očima, po dvou pivech měl výraz „chce se mi spát a je mi to jedno“.

Kohoutek by alkohol za volantem rozhodně nepovoloval. „Nula je nula,“ zdůrazňuje. Stejný názor má i vláda, která ho ke schválení nedoporučila. Teď záleží, jak se k němu postaví sněmovna.

Podle předsedy ODS Petra Fialy bychom se tolerancí alkoholu přiblížili západním státům. Argumentuje také tím, že nehodovost tam kvůli požití vyšší není. Ministr dopravy Vladimír Kremlík (za ANO) to však rozporuje slovy, že riziko nehody je už při 0,5 promile alkoholu zhruba dvakrát vyšší než bez něj.