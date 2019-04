Povolit půl promile alkoholu za volantem? Většina stran říká ne

Příslušný zákon hodlá ještě během tohoto jara předložit šéf poslanců koaliční ČSSD Jan Chvojka. Zatímco o zpřísnění trestů je ochotna jednat více než polovina sněmovních stran – včetně té nejsilnější ANO – podpořit návrh ODS chtějí jen Starostové (více o návrhu ODS zde). Hlas pro zvažují ještě Piráti a část poslanců ANO. Proti jsou také vesměs poslanci lékaři a dopravní odborníci. Poslanci budou mít volné hlasování.

„Žádný doktor, veterinář nebo přírodovědec to nemůže podpořit. Alkohol zpomaluje reakce, zhoršuje reflexy,“ tvrdí jeden z lékařů ve Sněmovně, poslanec opoziční TOP 09 Vlastimil Válek. A shoduje se s ministrem zdravotnictví za hnutí ANO Adamem Vojtěchem. „Je to opravdový populismus. Česká republika je v konzumaci alkoholu druhá na světě. Chceme být první?“ ptá se Vojtěch.



Občanská demokratická strana však svůj návrh vehementně hájí. „Nevím, čeho se ostatní kolegové bojí. To nevěří občanům, že se budou chovat stejně, jako se chovají v celé Evropě?“ diví se předseda ODS Petr Fiala. „Bude to pro ty lidi, kteří si dají k obědu jedno pivo a pak se bojí třeba i za dvě hodiny usednout za volant, protože chtějí dodržovat zákony. Věřím, že když si ostatní strany vyslechnou naše argumenty, určitě by návrh mohly podpořit,“ neskládá zbraně Fiala.

Ošidné měření

S přesvědčováním to však bude mít Fiala těžké. Proti jsou i mnozí liberálněji naladění poslanci u Pirátů nebo v TOP 09. A na podporu to zatím nevypadá ani u hnutí Tomia Okamury SPD, které má v názvu slovo „svoboda“. „Počkáme si, s čím ODS přijde. Zatím o tom mluvila jen na tiskovce, takže nebylo co projednávat. Ale soukromě jsem proti,“ říká Okamura.

Toho zajímá, jak se ODS vypořádá s hodnotou 0,24 promile alkoholu, kterou už teď policisté často tolerují, protože až tolik může činit rozdíl v kalibraci měřicích přístrojů. Váhají i další. „Ač abstinent, sám nevím, jak se k tomu postavit. Bije se ve mně liberál, který říká povolit to, a obava, že jsme jako Češi mistři v obcházení zákonů,“ přemítá Patrik Nacher z hnutí ANO.



Nacher je jedním z mála zástupců nejsilnějšího klubu ve Sněmovně, který zvažuje podporu. Právě poslanci hnutí ANO tento týden na svojí uzavřené schůzi o nápadu ODS vášnivě debatovali. A došlo i na hlasování, v němž však byla výrazná většina proti.

Dvakrát vyšší riziko nehody

Občanští demokraté argumentují zkušenostmi ze zahraničí. V naprosté většině evropských zemí je totiž malé množství alkoholu za volantem povoleno (viz mapa). „Usnadníme tak život slušným, normálním lidem,“ je přesvědčen Fiala.

Dopravní experti s ním však nesouhlasí. „Studie prokazují, že riziko nehody je už při 0,5 promile alkoholu zhruba dvakrát vyšší,“ upozorňuje šéf BESIP Tomáš Neřold.

„V situaci, kdy jsme si meziročně v rámci EU citelně pohoršili a posunuli se z 15. příčky na dvacátou první, pokud jde o počet smrtelných nehod na milion obyvatel, bychom měli přicházet spíše s iniciativami zvyšujícími bezpečnost na silnici, a ne obráceně,“ dodává Neřold.

A právě na tyto statistiky chce reagovat Jan Chvojka z ČSSD se svým návrhem na zpřísnění trestů. „Půjde o zvýšení trestu v případě, kdy řidič usmrtí druhého člověka pod vlivem alkoholu,“ přibližuje Chvojka.



Zpřísnění trestů se nebrání ani ODS. Ale jen v případě, že projde povolení 0,5 promile. „Jen zvyšovat tresty nemá smysl,“ říká Fiala. Nulovou toleranci pro alkohol za volantem však Sněmovna asi neprolomí.