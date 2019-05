VIDEO: Jak na přeplněné kontejnery? Díky těmto trikům budou poloprázdné

SMLSALOVINY aneb jak žít a přežít Sledovat další díly na iDNES.tv

Vydáváme se do Záběhlic. „Tady bývají často přeplněné,“ říká Vratislav Bubeník z firmy AVE, který má na starosti nádoby na tříděný odpad v několika pražských čtvrtích.

Vede nás do Jabloňové ulice. Už z dálky je vidět, že z modrého kontejneru trčí spousta odpadu - krabice od pizzy, papírové tašky a další. Letmý pohled dovnitř napoví, že pro náš pokus tu bude „úroda“.

Navlékám si rukavice a začínám veškerý obsah vyhazovat z kontejneru ven. Jak se dostávám hlouběji a hlouběji, ocitají se mi v rukou velké nerozložené krabice, například od mikrovlnné trouby. Aby toho nebylo málo, uvnitř ní se nacházejí plastové obaly a polystyren, které patří do žlutého kontejneru.

Pokus pochopitelně budí pozornost. Lidé se zastavují a nechápavě, i desítky vteřin, sledují, co to dělám. Řidiči stojící na křižovatce také nechápou. Aby ne, veškerý obsah teď leží v okolí modré nádoby.

Nyní mě čeká druhá část. Vše opět hodit do kontejneru. Všechny nerozložené krabice rozkládám, případně ještě trhám na menší části. Ale nejen krabice, také krabičky od čajů, krémů, sušenek. Zkrátka vše, co jde.

Odpadky házím dovnitř napřeskáčku, stejně jako je tam běžně vysypávají lidé. Tedy krabici, pak časopisy, papírové tašky, poté opět krabici...

Pokus je u konce. Z přeplněného kontejneru je najednou poloprázdný. „Více než polovina je teď prázdná,“ říká nadšeně Vratislav Bubeník.

To poté dokazuje i měření. Odpad sahá do výšky 40 centimetrů, dalších 70 centimetrů je k dispozici. A to by se přitom na začátku pokusu nedalo do kontejneru už nic vyhodit, jak byl plný. Ukázalo se, že prosba „papírové obaly před vhozením rozložte“ opravdu není na modrých popelnicích napsána bez důvodu.

„Prosíme a radíme: krabice, karton a lepenku sešlapat, natrhat, nařezat. Například krabice od LCD televize rapidně snižuje kapacitu nádoby. U plastu také žádáme sešlapávat,“ dodává mluvčí Pražských služeb Radim Mana.