V Karviné umíráme dřív, Green Deal opravíme. Piráti mají program do voleb

Pro představení programu si Piráti vybrali skatepark v Karlíně. Jejich příznivci posedávali na rampách, za hlavními představiteli strany a kandidáty do Evropského parlamentu měl DJ nachystaný pult, diváky bavila rapperka Arleta. Uprostřed ramp stál růžovomodrý elektrovůz „Pinkára“ s namalovanými postavami kandidátů a hesly jako „svoboda“ a „tolerance“. Tím budou jezdit na debaty po republice. Atmosféra připomínala letní party.

Za klíčové téma, se kterým se Piráti budou ucházet o křesla v Evropském parlamentu, každopádně označili „opravu Green Dealu“.

„S Piráty prosazujeme přechod na americký model podpory čistého průmyslu skrze předvídatelné daňové úlevy. Touto cílenou motivací chceme navýšit investice do udržitelných odvětví, což pomůže byznysům, občanům, ekonomice i ochraně naší planety a životního prostředí,“ představil čtyřka na pirátské kandidátce Mikuláš Peksa.

„Přechod k udržitelnějšímu systému musí být co nejcitlivější i sociálně. Proto chceme přesměrovat deset miliard ročně z výnosů emisních povolenek do takzvaného sociálně klimatického fondu, který bude pokrývat nutné potřeby Evropanů spojené se sociálními dopady energetické transformace,“ dodal.

Podle Pirátů je jinak takzvaná Zelená dohoda krok správným směrem. „Dala jasný směr stát se do roku 2050 prvním klimaticky neutrálním kontinentem na světě a ten cíl je přece správný,“ podotkla Zuzana Klusová, která kandiduje ze třetího místa. Klusová pochází z Karviné a jako velký problém vidí nerovnosti přetrvávající v uhelných regionech.

„My v Karviné umíráme dřív než vy v Praze. V Dolní Lutyni je třetí nejhorší vzduch v Evropě, který dýcháme. K tomu máme nízké mzdy a horší vzdělání. Uhlí nám prosperitu nepřináší, spíš naopak,“ uvedla s tím, že zelená transformace je velkou příležitostí pro Evropu.

Ze druhého místa kandiduje Markéta Gregorová. Ta chce pokračovat v boji proti dezinformacím a jedničkou je Marcel Kolaja. Oba spolu s Peksou byli europoslanci i v minulém volebním období. Kolaju zároveň Piráti představují jako svého kandidáta na eurokomisaře.

Gregorová také poukázala na to, že mají nejmladší kandidátku ze všech stran, její věkový průměr je 34 let. Dávat příležitost mladým je podle ní další prioritou strany Ivana Bartoše. Sama Gregorová se do Europarlamentu dostala ve 26 letech. Plánují proto více podporovat program Erasmus+, aby díky němu do zahraničí kromě vysokoškoláků jezdili i žáci středních škol a učilišť.

Průzkumy zatím Pirátům přičítají zisk v evropských volbách okolo 10 procent. Podle agentury STEM/MARK by na začátku dubna zvítězilo hnutí ANO s 27,5 procenta hlasů, druhá by byla koalice SPOLU. Tu by volila pětina lidí. Zhruba stejný výsledek jako Pirátům přisoudil stejný průzkum i hnutí STAN a také SPD, která kandiduje v koalici s Trikolórou.