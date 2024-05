KOMENTÁŘ: Netřeba ničit si ekonomiku. Svět neshoří, ani před eurovolbami

Blíží se eurovolby a napříč EU roste nespokojenost s unijním náboženstvím, resp. se záchranou planety skrze zastavení produkce CO 2 . Začalo to německým Energiewende, pokračovalo Green Dealem a zhmotnilo se to v regulacích Fit for 55. Vedení EU a současný europarlament vytvářejí dojem, že když Unie do roku 2050 radikálně zruší produkci CO 2 , zachrání planetu před shořením. Mlčí však o tom, že celá EU vytváří necelých devět procent světové produkce tohoto plynu.

A že všechen oxid uhličitý, který EU za cenu drastických regulací ušetří, každoročně navýší zbytek světa, zejména Čína a Indie, a to několikanásobně. Z hlediska záchrany planety tedy nic. A na evropské státy již začínají dopadat ekonomické výsledky této ideologie, kdy rostou ceny elektřiny, zboží a služeb. Ztrácíme konkurenceschopnost a průmysl odchází do zahraničí za levnějšími energiemi.

Bohužel, vedení EU nikdy nemělo žádnou politickou ideologii, nebylo ani levé, ani pravé, a tak se záchrany planety chopilo jako cíle a z jeho dosažení vytvořilo klimatickou ideologii. Alarmisté a protagonisté záchrany planety v čele se „svatou Gretou“ Thunbergovou se netají tím, že jim nejde o její záchranu, ale o zničení kapitalismu. Ostatně, od počátku tlaku na snižování CO 2 stálo na plakátech demonstrujících zelených aktivistů: „Změňme systém, zachráníme klima!“ O bláznech lepících se k silnicím či polévajících obrazy ani nemluvě.

Slavný dánský vědec Bjorn Lomborg o tom publikoval několik knih se závěrem: Nebláznit, ale pragmaticky se přizpůsobit.

V EU roste popularita stran, které kritizují tuto zelenou dekarbonizační ideologii a varují před jejími následky. Ty slibují výměnu europarlamentu, Evropské komise a nakonec i onoho „deep state,“ tedy bruselské byrokracie, která dekarbonizační politiku vytváří.

Úředníci a politici, kteří se záchranou planety spojili kariéru, vědci, kteří nechtějí přijít o granty a dotace, a na ně navázaný „klimaticko-průmyslový komplex, tedy dodavatelé solárních panelů, větrníků či elektroaut, se nehodlají vzdát bez boje. A tak do voleb budou média zahlcena alarmistickými zprávami, jak se změna klimatu zrychluje a jak musíme v úsilí o záchranu planety přidat.

„Globální oteplování brzy překročí obávanou hranici, varují vědci.“

„Už žádné pochyby. Změna klimatu je vážná a můžeme za ni my! “

„Grónský ledovec taje výrazně rychleji, než ukazují starší výzkumy.“

To jsou některé z titulků v médiích za poslední měsíc. Vytváří se dojem, že se blíží apokalypsa.

Nepopírám, že se klima mění, ale měnilo se tisíce a miliony let a měnit se bude stále. Zeptejte se specialistů na ekologii čtvrtohor. Za dva miliony let proběhlo třicet dob ledových a meziledových. Představa, že by se svět neměl měnit a byl by v pořádku, kdyby bylo klima stabilní, je bizarní. Slavný dánský vědec Bjorn Lomborg o tom publikoval několik knih se závěrem: Nebláznit, ale pragmaticky se přizpůsobit.

Bez ohledu na stále častější odborné vědecké názory, že planeta neshoří a není potřeba si zničit ekonomiku a životní úroveň Evropanů v zájmu její záchrany, se před volbami do europarlamentu dočkáme gejzíru strašení a hrozeb.

Apokalypsa nebude, ale je potřeba jít k evropským volbám a volit, a to strany zdravého rozumu.