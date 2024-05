Muže vinili, že si po hádce s družkou vzal syna jako rukojmí. Soud ho osvobodil

Soud muže dnes odsoudil jen za řízení pod vlivem alkoholu, kdy havaroval na motorce a v krvi měl podle posudku znalce 1,3 promile alkoholu. Vyměřil mu trest 15 měsíců s tříletou zkušební lhůtou a zákaz řízení na 18 měsíců.

Rozsudek není pravomocný, souzený muž i státní zástupce si ponechali lhůtu pro případné podání odvolání.

Případ uneseného kojence, který rozrušil Plzeňany, je z loňského 2. srpna. Muž podle spisu po předchozí delší hádce fyzicky napadl svou družku a matku tehdy půlročního syna a způsobil jí hematomy na krku a rameni. Hádka byla tak intenzivní, že otec obžalovaného ze strachu vyrazil dveře do pokoje, kde se muž s partnerkou hádali. Při prudké hádce s otcem vzal muž do rukou půlročního kojence a vyhrožoval, že dítě zabije, pokud nebude moci volně odejít.

2. srpna 2023

Pak podle spisu otevřel okno a s dítětem z výšky 1,65 metru nad zemí vylezl, položil ho na sedačku auta a odjel. Policisté zahájili pátrací akci a muže po několika hodinách našli v jedné restauraci. Dítěti se nic nestalo.

Muž u soudu v únoru odmítl vypovídat. Řekl jen, že nikomu nechtěl ublížit a že svého syna miluje. „Cítím se být nevinen. To, co je uvedeno v obžalobě, jak je popsaný skutek, není pravda. Rozhodně jsem nikoho k ničemu nenutil, ani jsem nevyhrožoval a rozhodně jsem nechtěl synovi ublížit. Svého syna nade vše miluji, jeho narození byl nejšťastnější zážitek v mém životě,“ řekl u soudu obžalovaný muž. Uvedl, že by byl rád doma se svou rodinou a žil řádným životem.

S družkou žije 12 let, a když byl ve vazbě, žena ho i se synem navštěvovala a často si telefonovali, řekl v únoru u soudu a slíbil, že se už vyvaruje užívání drog i alkoholu.

U soudu žena v únoru odmítla svědčit, stejně tak rodiče obžalovaného. Partnerka obžalovaného tehdy uvedla, že spolu stále tvoří pár. Dnes s ním přišla k soudu na vyhlášení rozsudku.