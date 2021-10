Favorit na premiéra Fiala ovládl svůj kraj, nováček Šlachta rodné město

Petr Fiala dominoval také v počtu preferenčních hlasů, kterých ve „svém“ kraji nabral přes 38 tisíc. V předchozích sněmovních volbách jich měl přitom pouze zhruba třetinu.

V souboji „těžkých vah“ tak v kraji porazil ministryni financí Alenu Schillerovou, která dovedla ANO k zisku 25,4 procenta a posbírala necelých 23 tisíc preferenčních hlasů.

Ve chvíli, kdy SPOLU v celostátním pořadí přeskočilo ANO, vypukl v brněnském štábu koalice v restauraci U Semináru bouřlivý aplaus. Koalice získala na jižní Moravě devět poslanců, z toho čtyři má ODS, čtyři KDU-ČSL a jednoho TOP 09.

„Jsem velmi překvapená, že budu poslankyní, protože jako desítka kandidátky jsem to vůbec nečekala,“ uvedla lidovkyně Marie Jílková, která se dostala do Sněmovny díky preferenčním hlasům a překonala i matadora ODS a exministra spravedlnosti Pavla Blažka. Ten však poslanecký post udržel také.

„Je to pro mě pecka, nečekal jsem to a jsem mile překvapený. Je důležité, že demokratické strany dávají pohodlnou většinu ve Sněmovně a je téměř jisté, že budou vládnout,“ zdůraznil jihomoravský hejtman Jan Grolich (KDU-ČSL).

Připomněl, že bude záležet, co udělá prezident Miloš Zeman. Ten dlouhodobě oznamoval, že pověří sestavením vlády vítěznou stranu, nikoliv koalici. „Ale ať udělá, co chce, možná to bude trvat déle než při standardní situaci, ale tyto strany budou vládnout a to je dobrá zpráva,“ řekl Grolich.

Přeskočili jsme stoleté strany, řekl Šlachta

ANO možná doplatilo také na to, že vinou korupční kauzy Stoka a následnému zrušení brněnské buňky postrádalo na své kandidátce kromě Schillerové známější jména.

Třetí na jižní Moravě skončila koalice PirSTAN se 14 procenty hlasů. Podobně jako v jiných krajích kandidáti STAN díky kroužkování přeskákali Piráty, přes 17 tisíc preferenčních hlasů získala dvojka kandidátky Jana Krutáková. Jihomoravští Piráti nezískali ani jeden poslanecký mandát.

„Hlavním důvodem je dezinformační kampaň, která byla cílená proti našemu koaličnímu partnerovi a místy byla až nevhodná. To jsme viděli i při setkávání s voliči. Voliči tomu věřili a těžko se jim dezinformace vyvracely,“ uvedla Krutáková. „Podobná situace s kroužkováním se projevila i v koalici SPOLU, kde lidé v našem kraji kroužkovali víc lidovecké kandidáty,“ poznamenala.

Na jižní Moravě se dařilo hnutí Přísaha, které získalo 6 procent hlasů. V Pohořelicích, odkud pochází předseda Robert Šlachta, vybojovala Přísaha dokonce 36 procent. Na vstup do Sněmovny to však nestačilo.

„Byli bychom spokojenější, kdybychom se dostali, ale i tak jsme spokojení,“ komentoval Šlachta volební výsledek. Hnutí existuje osm měsíců a podařilo se mu překročit strany se stoletou tradicí, za což je bývalý šéf policejního ÚOOZ rád.

Hnutí překročilo tříprocentní hranici a dostane příspěvek na činnost. „Ta částka nám pomůže k fungování a budeme moci rozvíjet krajské organizace,“ řekl. Nyní si však Šlachta plánuje především odpočinout. Věří, že se za čtyři roky do Sněmovny dostane.

Štefan věří v prostor pro modernizaci ČSSD

Mezi hlavní poražené patří někdejší brněnský primátor Roman Onderka, kterého vedení strany prosadilo do čela kandidátky ČSSD na úkor starosty brněnské Líšně Břetislava Štefana. Sociální demokraté dostali na jižní Moravě pouze 4,4 procenta hlasů, tedy ještě méně než v celostátním měření.

„Když neuspěje váš tým, kterého jste členem, je to smutné. Ale ta obava tu byla a došlo k tomu, co jsme říkali před půl rokem na sjezdu, kdy jsme chtěli stranu posunout a modernizovat,“ řekl Štefan, který neúspěšně kandidoval do vedení ČSSD a podporoval bývalého ministra zahraničí Tomáše Petříčka. Jeho křídlo ale na volebním sjezdu strany prohrálo, zvítězil dosavadní šéf strany Jan Hamáček.

„Myslím, že bude stát hodně úsilí odpracovat a vrátit sociální demokracii. Doufám, že bude prostor pro modernizaci strany,“ sdělil Štefan. Podle něj by bylo nejvhodnější svolat předsednictví strany, vyhodnotit si příčiny a říct si, co dělat a jak se ze situace dostat,“ doplnil. Jan Hamáček už po volbách oznámil, že funkci složí.