Náš problém není v personáliích, já se cítím při síle, hlásí Roman Onderka

„Bezesporu dám předsednictvu svůj mandát k dispozici, ale cítím se při síle a připraven hájit program sociální demokracie,“ oznámil Roman Onderka.

ČSSD získala jen 4,65 procenta hlasů. Co tomu říkáte?

Je to pochopitelně zklamání. Tím, že se sociální demokracie nedostala do Poslanecké sněmovny, v ní bude chybět levicový hlas. Je to poprvé v historii České republiky, kdy tam nejsme, a to je pro nás velké zklamání. Uvidíme, co se bude dít dál.

Co vidíte jako hlavní příčinu neúspěchu? Vaši spolustraníci hodně zmiňují účast ve vládě s hnutím ANO. Vidíte to taky tak?

Je to pravda. Výsledek voleb je krvavou daní za vstup do vlády Andreje Babiše. Já si myslím, že voliči naše argumenty, že jsme chtěli zabránit vládě SPD, komunistů a hnutí ANO, a že jsme ve vládě odpracovali skutečně levicový program, prostě nevzali v potaz. Potrestali nás za to, že jsme do této vlády šli. To je realita a pro nás ponaučení pro příště.

Na jižní Moravě dopadla vaše strana ještě hůř než celkově. Přičítáte to i tomu, že se měnila kandidátka, kterou původně měl vést starosta brněnské Líšně Břetislav Štefan, ale předsednictvo strany nakonec dosadilo vás?

Nemyslím si. Když se podíváte na krajské výsledky v celé republice, je evidentní, že to byl celorepublikový problém, kdy nás voliči opravdu potrestali. V některých krajích jsme měli dokonce lídry z komunální politiky, například v severočeském kraji, kde byl asi nejhorší výsledek. Na jižní Moravě jsme pětiprocentní hranici preferenčních hlasů překročili já, Kateřina Valachová a Zdeněk Škromach, což znamená, že evidentně problém není v personáliích, ale ve vnímání voličů sociální demokracie jako celku.

Takže personální problém za neúspěchem nevidíte? Právě Břetislav Štefan naopak říká, že je potřeba změna a dát prostor novým tvářím.

K personálním změnám určitě dojde. Už jen tím, že na post předsedy oznámil rezignaci Jan Hamáček. Bezesporu ta sebereflexe bude, ale v jakém rozsahu a na jakých pozicích, na to je opravdu ještě brzo.

Předseda strany Hamáček rezignuje na předsednictvu 25. října. Co bude dál? Jaké máte ambice jako první místopředseda strany?

To teď není o ambicích, ale o technikáliích. Jan Hamáček řekl, že bude na předsednictvu rezignovat a předsednictvo musí celou situaci projednat. Určí, jaké bude další směřování. Pro naši stranu je to obrovská změna, protože poprvé v historii není součástí Poslanecké sněmovny.

Vyvodíte z toho osobní zodpovědnost?

Bezesporu dám předsednictvu svůj mandát k dispozici. Ale znovu říkám, že bude záležet na něm, jakým způsobem budeme dál pokračovat.

Co budete dělat, když už nebudete poslancem?

Vyspím se. (směje se)



Středočeský kraj

SPOLU 28,74%

203 091 hlasů

konečné výsledky Karlovarský kraj

ANO 33,06%

43 081 hlasů

konečné výsledky Ústecký kraj

ANO 35,61%

134 322 hlasů

konečné výsledky Hlavní město Praha

SPOLU 40,02%

251 090 hlasů

konečné výsledky Plzeňský kraj

ANO 29,03%

84 107 hlasů

konečné výsledky Jihočeský kraj

SPOLU 29,09%

97 698 hlasů

konečné výsledky Kraj Vysočina

SPOLU 28,00%

77 631 hlasů

konečné výsledky Jihomoravský kraj

SPOLU 30,03%

187 497 hlasů

konečné výsledky Zlínský kraj

SPOLU 27,78%

87 019 hlasů

konečné výsledky Moravskoslezský kraj

ANO 33,73%

195 176 hlasů

konečné výsledky Olomoucký kraj

ANO 29,77%

96 714 hlasů

konečné výsledky Pardubický kraj

SPOLU 28,52%

78 163 hlasů

konečné výsledky Královéhradecký kraj

SPOLU 28,58%

84 166 hlasů

konečné výsledky Liberecký kraj

ANO 26,86%

59 515 hlasů

konečné výsledky Svět

Piráti+STAN 50,47%

6 654 hlasů

průběžné výsledky Volební obvody se vybarvují podle strany, která má nejvíce hlasů.

A kdybyste měl prozradit své dlouhodobé plány?

Čtyřiadvacet hodin od výsledku voleb je ještě brzy. Určitě si odpočinu a vezmu si dovolenou, kterou jsem neměl v podstatě tři roky. Co a jakým způsobem bude dál pokračovat, to opravdu teď nevím. Na to je čtyřiadvacet hodin po volbách vážně brzo.

Takže to „nezabalíte“ a budete dál usilovat o místo ve vedení ČSSD?

Vždycky je to nabídka a poptávka. Já se cítím při síle, jsem připraven hájit program sociální demokracie. Vždy je to o tom, jaký názor mají členové sociální demokracie, potažmo orgány, které rozhodují, ať už předsednictvo strany, nebo sjezd. A tam uvidíme.

Půjde strana zachránit, nebo je značka ČSSD „potopená“?

Sociální demokracie tady byla 140 let a bude tady nadále. To není projekt na jedno volební období, není to populistický projekt. Je to o ideologii, o tom, co strana chtěla historicky dělat a co dělá. To znamená zastávat se nejchudších, nejpotřebnějších v této zemi. Levicový program je správný i v 21. století. Je otázkou, jakým způsobem ho prosazovat, možná být razantnější a stát si za svým názorem, i když právě hrozí to, co v případě zabránění vlády ANO, SPD a komunistů, jak už jsem zmiňoval. Značka a ideologický program sociální demokracie je podle mě správný a bude potřebný i v 21. století. Čekají nás těžké doby, a to ve smyslu zdražování, nezaměstnanosti, boje s inflací. Sociální demokracie tady musí být od toho, aby chránila lidi, kterých se to nejvíc dotkne. Takový hlas teď bude ve Sněmovně chybět.

Věříte, že se ČSSD dostane do Sněmovny za čtyři roky?

Jsem o tom přesvědčen.