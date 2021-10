Zodpovědní se musí zamyslet, zda sestaví stabilní vládu, říká Schillerová

„Jsme faktický vítěz,“ hodnotí lídryně Alena Schillerová, jejíž ANO sice v kraji první příčku neobhájilo, přesto získalo o jedno křeslo víc než minule.

Opravdu je druhé místo úspěch?

Ještě na jaře jsme byli na 22 procentech. Jihomoravská organizace si prošla velkými problémy, byly tam různé aféry a kauza Stoka. Začala jsem lídrovat poměrně nesourodou skupinu, nebyla kompaktní. Podařilo se nám sjednotit se, udělat velice silný tým. Odpracovali jsme si to. Velice si vážím krajského výsledku, ale jistě, cílem byla výhra.

A neuškodila vám jistá vyprázdněnost krajské kandidátky? Přece jen většina jmen byla pro voliče neznámá.

Já si to nemyslím. Podívejte se na náš volební výsledek ještě z jiné strany. ANO mělo z jižní Moravy doposud sedm mandátů, teď jsme získali osm. A to považuji za velký úspěch. Na prvních místech byli zkušení poslanci.

Získala jste téměř 23 tisíc preferenčních hlasů. Uvidí vás voliči ve Sněmovně?

Určitě. Získala jsem velmi silný mandát. Po všech problémech, jimiž si tato vláda prošla, ale jimiž si prošlo i krajské ANO, jsme získali velice důstojné druhé místo. Dýchali jsme prvnímu na záda. Vážím si toho, mandát beze zbytku využiji i ve prospěch jižní Moravy.

Zažila jste své první zvolení vůbec. Jaký je to pocit?

Cítím závazek a skutečně silnou podporu. Jsem téměř čtyři roky ministryní financí, přes dva roky vicepremiérkou. Vezměte si, jak těžkou dobu jsme zažili, to neměla za sebou žádná vláda. Bylo pro mě velice důležité říct si o důvěru voličů po tolika letech ve vysoké funkci. Protože jinak bych měla jedinou možnost – z politiky odejít.

Celostátní výsledek voleb je velmi těsný. Co o něm rozhodlo?

Je potřeba pogratulovat vítězům. Ale když se podíváte na zisk mandátů, jednotlivé strany vítězné koalice mají skutečně drtivě méně oproti hnutí ANO. Jim se povedla koncovka, podařilo se jim zalarmovat nerozhodnuté voliče. Neustálá masáž a zpochybňování vlády, které se táhly celý rok, přinesly ovoce. V konečném důsledku to zafungovalo. Rozdíl je minimální. Dostali jsme vysvědčení za celé čtyři roky, z toho za rok a půl velmi těžkého vládnutí v covidu. Jsem za to vděčná.

Obě koalice, SPOLU i PirSTAN, se v sobotu večer dohodly na společném postupu při sestavování vlády. Hnutí ANO tedy pravděpodobně skončí v opozici. Jak tuto skutečnost reflektujete?

Přes všechno, co říkáte, získalo naše hnutí 72 mandátů, o jeden víc než koalice SPOLU. ANO je faktickým vítězem voleb. Ale máte pravdu, jedna strana věci je, kdo zvítězil ve volbách. A druhá, kdo sestaví vládu. Já bych nepředjímala, nechala bych opadnout emoce. Je potřeba, aby se všichni, co mají zodpovědnost, zamysleli nad tím, zda jsou schopní této zemi zajistit stabilní vládu. Jsme po těžké pandemii, v ekonomické krizi, z níž musíme zemi vyvést. Navíc nás čeká předsednictví v Evropské unii. Měli bychom ho beze zbytku využít v náš prospěch, neměla by nám zase padnout vláda jako tehdy s ODS. To by byla skutečně ostuda. Toto všechno by měli ti kompetentní vzít v potaz a s přihlédnutím k tomu přistupovat k sestavování vlády. Uvidíme, co přinesou další dny.

Budete ve vyjednávacím týmu?

Zatím jsme žádný vyjednávací tým neřešili, v tuto chvíli jedná naším jménem Andrej Babiš jako náš lídr a kandidát na premiéra. V tomto směru jsou karty jasně rozdané.

Jak moc podle vás aktuální situace kolem prezidentova zdraví ovlivní povolební vyjednávání?

Především přeji panu prezidentovi všechno dobré, hodně zdraví, modlím se za něho. A já nemám jiné informace než ty, které byly oficiálně prezentovány. Ošetřující lékař prezidentovi hospitalizaci doporučil. A já věřím, že to postupné vyjednávání o nové vládě nijak nenaruší.

Čemu byste se případně jako opoziční poslankyně chtěla věnovat? Co třeba rozpočtový výbor?

Uvidím, já prostě nechci předjímat. Je velmi, velmi brzo, nezlobte se. Ale rozhodně jsem připravená pracovat v parlamentu. Když dostanu možnost, budu preferovat takové uplatnění, aby se moje zkušenosti a odborné znalosti daly využít. Takže tam někam bych směřovala. I s přihlédnutím k tomu, že jsem právník.

Za ANO jste kandidovala jako nestraník. Vstoupíte do hnutí?

V tuto chvíli to není na pořadu dne. Hájím politiku ANO už několikátý rok ve vysoké exekutivní funkci, byla jsem lídryní. Myslím, že není pochyb, že vystupuji jménem hnutí. A v tuto chvíli členství necítím jako nezbytnou podmínku.

Ptám se i vzhledem k budoucnosti Andreje Babiše. Protože prohlásil, že pokud nebude vládnout, z politiky se stáhne. Co s hnutím bude? Teď nemá ani prvního místopředsedu...

Nechala bych opadnout emoce na všech stranách. S chladnou hlavou se věci řeší jinak. Andrej Babiš drtivě zvítězil v Ústeckém kraji, má silný mandát. ANO je jasně vyprofilovaným hnutím politické scény, o tom nemůže být pochyb. Není to něco nového, nestabilního, na jedno použití. Hnutí odvedlo obrovský kus práce. Jsem přesvědčená, že Andrej Babiš v práci bude pokračovat tak, jak ho za šest let spolupráce znám.