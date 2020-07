ČSSD v Ústeckém kraji chce kandidovat za Lepší Sever, vedení strany je proti

Na koaliční kandidátce Lepší Sever jsou členové ČSSD společně se zástupci hnutí Ústecké fórum občanů (UFO), ProMOST a nezávislými.

Lídrem kandidátky je náměstek hejtmana Martin Klika (ČSSD), na druhém místě je náměstkyně ústeckého primátora Věra Nechybová (UFO) a na třetím primátor Mostu Jan Paparega (ProMOST).

Proč předsednictvo kandidátku neschválilo, zatím není jasné. Nejvyšší vedení strany včetně jejího předsedy Jana Hamáčka se k situaci ani po čtyřech dnech a přes žádosti MF DNES nevyjádřilo.

„My jsme s ním v kontaktu byli, ale mluvil jen v obecné rovině. Nic konkrétního nám k tomu neřekl, dokonce nepřišel ani žádný oficiální výstup z grémia,“ sdělil i předseda krajské organizace ČSSD Miroslav Andrt.

Hlasování předsednictva strany se konalo korespondenční formou mezi přibližně 60 členy strany. Podle informací serveru SeznamZprávy.cz hlasovalo 30 straníků proti, 12 jich bylo pro a zbytek nehlasoval.

Další volební koalice ODS + KDU-ČSL V koalici půjdou do krajských voleb i strany ODS a KDU-ČSL, kandidátku povede starosta Kadaně a krajský zastupitel Jiří Kulhánek (ODS).

Spojence pro kraj do voleb povede teplický pedagog Jiří Řehák. Kandidátku tvoří Strana zelených, SNK Evropští demokraté, TOP 09 a JsmePRO!

STAN a spol. Starostové a nezávislí (STAN) jdou do voleb společně s několika místními uskupeními – Stranou soukromníků ČR, hnutím Vaše Ústí a Unií pro sport a zdraví. Lídrem kandidátky je Filip Ušák, zastupitel a bývalý starosta Benešova nad Ploučnicí.

Samostatně budou o přízeň voličů usilovat ANO, Piráti, Severočeši.cz, KSČM, Trikolóra, SPD a další.

„Nikdo nám nesdělil důvod, proč naši kandidátku neschválili. Na začátek příštího týdne svoláme krajské předsednictvo, kam chceme pozvat vedení strany, aby nám to objasnili a řekli, jaké mají konkrétní návrhy nebo zda mají problémy s některými konkrétními jmény,“ uvedl Andrt.

Spekuluje se, že vedení strany kandidátku neschválilo kvůli tomu, že jsou na ní lidé, kteří byli dříve propojeni s pravicovými stranami. Například bývalý primátor Děčína Vladislav Raška byl dříve členem ODS, primátor Mostu Jan Paparega působil v TOP 09 a náměstkyně ústeckého primátora Věra Nechybová v minulosti kandidovala za ANO.

„Je možné, že to tak někdo vnímá, my jsme se ale od začátku prezentovali jako kandidátka lidí, kteří mají dlouholeté zkušenosti s řízením měst a obcí, a kteří řeší obdobné problémy jako celý kraj. Tady nehraje roli, jestli jsou pravicoví, nebo levicoví, ale že to jsou zkušení manažeři, kteří mají chuť kraj někam posunout,“ míní Andrt.

Pořád máme čas si některé věci vysvětlit, míní Andrt

Pokud by se stalo, že by předsednictvo krajskou kandidátku včas neschválilo, podle stranických regulí ji může narychlo sestavit grémium, což je desítka lidí z nejvyššího vedení strany včetně předsedy Jana Hamáčka a místopředsedů Onderky, Maláčové, Petříčka, Veselého či Šmardy.

„Nechci předjímat, co by se v takovém případě stalo. Umíme velmi dobře zdůvodnit, jak je naše kandidátka postavená, jaké jsou na ní osobnosti a jaké mají zkušenosti. Tomu projektu věříme. Pořád máme čas si některé věci vysvětlit, představit naše kandidáty a vysvětlit jejich přidanou hodnotu. Jen je potřeba, aby nám naslouchali,“ sdělil Andrt.

Sociální demokraté byli v posledních letech v krajských volbách neúspěšní, i proto se rozhodli tentokrát spojit síly s dalšími subjekty. Zatímco ještě v roce 2008 v čele s Jiřím Paroubkem strana v kraji zvítězila se ziskem 32,78 procenta hlasů, o čtyři roky později už získala jen 16,13 procenta a v posledních krajských volbách v roce 2016 už jen 11,9 procenta hlasů.