Primátor Mostu si stěžoval na pomalý boj s chudobou, Babiš se hájil

Rozhodně nešlo o nijak vřelé setkání. Spíše naopak. Primátor Mostu Jan Paparega (ProMOST) dával při schůzce s premiérem Andrejem Babišem (ANO) naplno najevo, jak je zklamaný, že vláda zatím neuvedla do praxe žádné z patnácti opatření proti takzvanému boji s chudobou, na kterých se podíleli severočeští starostové. A Babiš se před novináři snažil hájit.

Zopakoval třeba, že jak úspěšným byl ministrem financí. „Bavíme se tu o jiných problémech. Ty je potřeba řešit,“ kontroval před zapnutými kamerami a diktafony primátor Paparega. I sám Babiš nakonec přiznal: „Děláme v rámci legislativy, co se dá. Řešíme to, ale ano, jde to pomalu,“ podotkl.

„Pro mě zásadní je, jakým způsobem donutit majitele ke snížení výše nájemného, nebo aby ty byty odprodali,“ dodal premiér v narážce na leckdy nehorázně vysoké nájmy v sociálně vyloučených lokalitách.

Mostecký primátor se v uplynulých měsících zúčastnil už několika jednání ohledně zmíněného souboru opatření. Severočeská města začala na vládu v problematice tlačit loni v září.

Představitelé radnic požadovali například, aby samosprávy měly možnost udělovat trvalý pobyt, aby pronajímání bytů bylo živností či zavedení hygienických standardů a s tím spojené určení maximálního počtu přihlášených osob podle rozlohy bytu.

„Bohužel musím říct, že se toho moc neudělalo,“ pokrčil včera rameny Paparega.

Ze souboru opatření v mezidobí vypadl například bod o zavedení trvalého pobytu v obci, kde daný člověk fakticky bydlí, aby byl dohledatelný. To se městům nelíbí. Babiš slíbil, že kvůli tomu ještě bude apelovat na ministra vnitra Jana Hamáčka, který měl tento bod v gesci.

S Paparegou se prošel „hezčí“ částí čtvrti zvané Stovka, která je sociálně vyloučenou lokalitou.

Společně se zastavili u domu, z něhož se ozýval rachot strojů. Město ruinu předělává na sociální bydlení. A právě u ní politici narazili na projekt s názvem Výstavba, který má obcím umožnit čerpat dotace na stavbu obecních bytů.

Jenže Most by chtěl spíše peníze na výkup bytů, nikoli na stavění. Babiš a ministryně pro místní rozvoj Klára Dostálová, jež přicestovala do severočeského města s ním, slíbili, že v návrhu tato možnost je. V pondělí má o záležitosti jednat vláda.

„Chci věřit, že toto je pozitivní střípek, který se podaří realizovat. A my tak budeme moci ovlivňovat skladbu obyvatelstva,“ podotkl Paparega.

Babiš se s ním sešel až v závěru své návštěvy. Předtím se zajel podívat do místního Střediska volného času, prohlédl si přilehlou školku a debatoval se zástupci zdejších mateřských a základních škol o dětských skupinách, předškolním vzdělávání či výši rodičovského příspěvku.

O jednom tématu se ministerský předseda s novináři bavit nechtěl, a sice o změnách ve vládě. Odmítl komentovat, kdo nahradí odcházejícího ministra dopravy Dana Ťoka i případná další vládní „škatulata“. Ve středu bude mimo jiné právě personální otázky svého kabinetu řešit s prezidentem Milošem Zemanem.